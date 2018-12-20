Андрей Черкасов уверен, что Влад Кадони продолжает скрывать свою симпатию к Ирине Пинчук





Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что Кадони во время телешоу «Бородина против Бузовой» чуть не выгнал Пинчук с телепроекта, а все из-за того, что Ксения решила номинировать своего коллегу по съемочной площадке на «вылет» в паре с брюнеткой, которая очень сильно нравится Владу.И если все, что говорила Бородина, она произносила с улыбкой, Кадони по непонятной на то причине очень разнервничался. Многие телезрители «Дома-2» хорошо помнят тот день, когда Пинчук решила признаться ведущему реалити-шоу, что он ей очень нравится.И несмотря на то, что Ирина долгое время бегала за Владом и на Поляне, и на Сейшельских островах, флиртовала с ним, игралась, смеялась, в конечно счете она решила переключить свое внимание на Сороку, с которым уже собралась через несколько дней улетать в Белоруссию, где они вместе отпразднуют новогодние праздники.Андрей Черкасов и вовсе сделал вывод, что Кадони начал так нервничать и даже задумался о том, чтобы отправить Пинчук за ворота не просто так, а потому что ревнует девушку к Сороке.Также ведущий «Дома-2» подчеркнул, что его коллега просто боится признаться самому себе в том, что Ирина ему очень симпатична и только поэтому продолжает заявлять, что хочет поставить в этой теме точку, так как она может не понравиться его пассии.