В России ученые создают уникальное устройство для ослепления противника





Над созданием ослепляющего устройства работают ученые и инженеры предприятия "Опытный завод "Интеграл". В основе механизма - станции визуально-оптических помех 5П-42 под названием "Филин".Система широко используется на кораблях военно-морского флота и легко подавляет визуально-оптические, оптико-электронные каналы наблюдения. Существенным признаком технологии считается и то, что она может подавлять дальние прицеливания оружия, находящиеся на расстоянии 5 тыс. метров.Исследователи из "Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой" после испытаний подтвердили эффективность использования новейшей разработки. Ученые фиксировали плавающее пятно света перед глазами, после чего у людей наблюдалось временное головокружение, а также появлялась дезориентация в пространстве.Инновация создана для использования в различных спецоперациях и контр террористических мероприятиях. Благодаря высокоинтенсивному излучению света устройство моментально ослепляет врага и создает условия для его дальнейшей нейтрализации. Образец новой формы не летательного оружия представят в 2019 году.