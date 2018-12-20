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В России ученые создают уникальное устройство для ослепления противника

В России специалисты создают уникальное устройство для ослепления противника. Инициатором проекта выступил холдинг "Росэлектроника".


В России ученые создают уникальное устройство для ослепления противника

Над созданием ослепляющего устройства работают ученые и инженеры предприятия "Опытный завод "Интеграл". В основе механизма - станции визуально-оптических помех 5П-42 под названием "Филин".

Система широко используется на кораблях военно-морского флота и легко подавляет визуально-оптические, оптико-электронные каналы наблюдения. Существенным признаком технологии считается и то, что она может подавлять дальние прицеливания оружия, находящиеся на расстоянии 5 тыс. метров.

Исследователи из "Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой" после испытаний подтвердили эффективность использования новейшей разработки. Ученые фиксировали плавающее пятно света перед глазами, после чего у людей наблюдалось временное головокружение, а также появлялась дезориентация в пространстве.

В России ученые создают уникальное устройство для ослепления противника

Инновация создана для использования в различных спецоперациях и контр террористических мероприятиях. Благодаря высокоинтенсивному излучению света устройство моментально ослепляет врага и создает условия для его дальнейшей нейтрализации. Образец новой формы не летательного оружия представят в 2019 году.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:45

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