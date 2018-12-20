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«Дом-2»: Елена Баранова, узнав о предательстве Сороки, начала бить посуду и крушить комнату

Елена Баранова не смогла спокойно отреагировать на новость о том, что Артем Сорока ее предал.

Сегодня в эфир телеканала «ТНТ» выйдет свежий выпуск реалити-шоу, во время которого телезрителям придется наблюдать за не совсем адекватным поведением одной из участниц проекта.

«Дом-2»: Елена Баранова, узнав о предательстве Сороки, начала бить посуду и крушить комнату

Все попытки Барановой вернуть Сороку продолжают терпеть неудачи. Артем даже не скрывает, что его «раздражает» постоянное нытье и слезы бывшей избранницы. Тем более сейчас, когда парень уже планирует провести новогодние праздники с Ириной Пинчук, о чем на днях наш портал уже сообщал.

«Дом-2»: Елена Баранова, узнав о предательстве Сороки, начала бить посуду и крушить комнату

Как бы там ни было, но строит отношения Сорока с новенькой участницей «Дома-2» - Каролиной Миргородской, с которой даже решил заселиться в отдельные апартаменты. Узнав о предательстве Артема, Елена настолько сильно разозлилась, что больше не смогла держать себя в руках и начала буквально уничтожать комнату, в которую запланировал заселиться ее бывший возлюбленный с новой пассией.

Баранова принялась бить стаканы, вазы, всю посуду и переворачивать всю мебель в комнате вверх дном. Девушку даже скатерть, которая лежала на столе, «взбесила». Нецензурные выражения и хаос, который творился в комнате, услышали другие участники реалити-шоу, которые попытались успокоить Елену.

«Дом-2»: Елена Баранова, узнав о предательстве Сороки, начала бить посуду и крушить комнату

Нужно сказать, что ни Майя Донцова, ни Арсэн Одзелашвили так и не смогли привести Баранову в чувства.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:36

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