«Дом-2»: Елена Баранова, узнав о предательстве Сороки, начала бить посуду и крушить комнату
Елена Баранова не смогла спокойно отреагировать на новость о том, что Артем Сорока ее предал.
Сегодня в эфир телеканала «ТНТ» выйдет свежий выпуск реалити-шоу, во время которого телезрителям придется наблюдать за не совсем адекватным поведением одной из участниц проекта.
Все попытки Барановой вернуть Сороку продолжают терпеть неудачи. Артем даже не скрывает, что его «раздражает» постоянное нытье и слезы бывшей избранницы. Тем более сейчас, когда парень уже планирует провести новогодние праздники с Ириной Пинчук, о чем на днях наш портал уже сообщал.
Как бы там ни было, но строит отношения Сорока с новенькой участницей «Дома-2» - Каролиной Миргородской, с которой даже решил заселиться в отдельные апартаменты. Узнав о предательстве Артема, Елена настолько сильно разозлилась, что больше не смогла держать себя в руках и начала буквально уничтожать комнату, в которую запланировал заселиться ее бывший возлюбленный с новой пассией.
Баранова принялась бить стаканы, вазы, всю посуду и переворачивать всю мебель в комнате вверх дном. Девушку даже скатерть, которая лежала на столе, «взбесила». Нецензурные выражения и хаос, который творился в комнате, услышали другие участники реалити-шоу, которые попытались успокоить Елену.
Нужно сказать, что ни Майя Донцова, ни Арсэн Одзелашвили так и не смогли привести Баранову в чувства.
Сегодня в эфир телеканала «ТНТ» выйдет свежий выпуск реалити-шоу, во время которого телезрителям придется наблюдать за не совсем адекватным поведением одной из участниц проекта.
Все попытки Барановой вернуть Сороку продолжают терпеть неудачи. Артем даже не скрывает, что его «раздражает» постоянное нытье и слезы бывшей избранницы. Тем более сейчас, когда парень уже планирует провести новогодние праздники с Ириной Пинчук, о чем на днях наш портал уже сообщал.
Как бы там ни было, но строит отношения Сорока с новенькой участницей «Дома-2» - Каролиной Миргородской, с которой даже решил заселиться в отдельные апартаменты. Узнав о предательстве Артема, Елена настолько сильно разозлилась, что больше не смогла держать себя в руках и начала буквально уничтожать комнату, в которую запланировал заселиться ее бывший возлюбленный с новой пассией.
Баранова принялась бить стаканы, вазы, всю посуду и переворачивать всю мебель в комнате вверх дном. Девушку даже скатерть, которая лежала на столе, «взбесила». Нецензурные выражения и хаос, который творился в комнате, услышали другие участники реалити-шоу, которые попытались успокоить Елену.
Нужно сказать, что ни Майя Донцова, ни Арсэн Одзелашвили так и не смогли привести Баранову в чувства.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:36