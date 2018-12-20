АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

СМИ: Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали на встрече с королевой после ссоры

Меган Маркл и её свояченица Кейт Миддлтон побывали на встрече с британской королевой после предполагаемой ссоры. На мероприятие герцогини приехали с мужьями и детьми.

СМИ: Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали на встрече с королевой после ссоры

Королева Елизавета II пригласила всю семью на ежегодный ужин перед зимними каникулами. В конце декабря царственная особа отправляется в свой дворец Сандрингем, где будет пребывать до февраля. Королева встретилась с обоими внуками и их супругами, которые, как считает английская пресса, по какой-то причине находятся в ссоре.

Поводом для слухов послужил переезд Маркл и принца Гарри в другой дворец, хотя до этого они проживали в резиденции Уильяма и Миддлтон. Сторонники того, что ссора герцогинь всего лишь домыслы журналистов, напоминают о равноправии своячениц, которые обе удачно вышли замуж и так или иначе будут часто встречаться на мероприятиях.

К тому же, Миддлтон занята воспитанием троих детей, а вскоре и Маркл обзаведётся первенцем, что не может не объединять последних. Фотографы наблюдали за королевской процессией в автомобилях по пути ко дворцу. Кейт Миддлтон улыбнулась и помахала прессе из окна, супруга младшего принца также выглядела счастливой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны
WhatsApp упростил групповые звонки для владельцев
Ольга Ветер опровергла слухи о ремонте в
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню
Проектный метод Михаила Сироткина прошел
В Китае найдены остатки древнейшего цветка на
Елену Баранову выгнали с телепроекта «Дом-2»
Медики уверены, что у Ольги Бузовой из-за
Бен Аффлек снимется в фильме «Я все еще жива»
Дебют «дальнобойной» версии электрокара Nissan
Ксения Собчак сделала комплимент режиссеру
От актёра Ивана Краско отказалась старшая дочь от
Андрей Малахов опасается за свое будущее после
В России ученые создают уникальное устройство для
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон развеяла миф о
Прохор Шаляпин намекнул, что выбился из грязи в
СМИ: Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали на
Дмитрий Дмитренко перебрал с алкоголем на
Китай выпустил сериал-аниме о жизни Маркса и
Звезда «Игры престолов» уверен, что в финале
Ученые научили робота-таракана ползать по стенам
Регина Тодоренко через две недели после рождения
Андрей Черкасов уверен, что Влад Кадони
В Сети появились снимки нового смартфона OnePlus 7
«Дом-2»: Елена Баранова, узнав о предательстве
Жительница Москвы решила взять кредит на миллион
Сандра Баллок рассказала о тяжелых потерях
Владелица отеля Luxico назвала самые безумные
Экс-супруга Дмитрия Тарасова Оксана пожаловалась,
Просмотреть все новости