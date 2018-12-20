СМИ: Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали на встрече с королевой после ссоры
Меган Маркл и её свояченица Кейт Миддлтон побывали на встрече с британской королевой после предполагаемой ссоры. На мероприятие герцогини приехали с мужьями и детьми.
Королева Елизавета II пригласила всю семью на ежегодный ужин перед зимними каникулами. В конце декабря царственная особа отправляется в свой дворец Сандрингем, где будет пребывать до февраля. Королева встретилась с обоими внуками и их супругами, которые, как считает английская пресса, по какой-то причине находятся в ссоре.
Поводом для слухов послужил переезд Маркл и принца Гарри в другой дворец, хотя до этого они проживали в резиденции Уильяма и Миддлтон. Сторонники того, что ссора герцогинь всего лишь домыслы журналистов, напоминают о равноправии своячениц, которые обе удачно вышли замуж и так или иначе будут часто встречаться на мероприятиях.
К тому же, Миддлтон занята воспитанием троих детей, а вскоре и Маркл обзаведётся первенцем, что не может не объединять последних. Фотографы наблюдали за королевской процессией в автомобилях по пути ко дворцу. Кейт Миддлтон улыбнулась и помахала прессе из окна, супруга младшего принца также выглядела счастливой.
Королева Елизавета II пригласила всю семью на ежегодный ужин перед зимними каникулами. В конце декабря царственная особа отправляется в свой дворец Сандрингем, где будет пребывать до февраля. Королева встретилась с обоими внуками и их супругами, которые, как считает английская пресса, по какой-то причине находятся в ссоре.
Поводом для слухов послужил переезд Маркл и принца Гарри в другой дворец, хотя до этого они проживали в резиденции Уильяма и Миддлтон. Сторонники того, что ссора герцогинь всего лишь домыслы журналистов, напоминают о равноправии своячениц, которые обе удачно вышли замуж и так или иначе будут часто встречаться на мероприятиях.
К тому же, Миддлтон занята воспитанием троих детей, а вскоре и Маркл обзаведётся первенцем, что не может не объединять последних. Фотографы наблюдали за королевской процессией в автомобилях по пути ко дворцу. Кейт Миддлтон улыбнулась и помахала прессе из окна, супруга младшего принца также выглядела счастливой.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:30