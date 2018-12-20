Ученые научили робота-таракана ползать по стенам и потолку





Лапы роботаракана HAMR состоят из круглых электроадгезионных пластин. Каждая пластина имеет четыре слоя, выполненных из меди, двух разновидностей изолирующих материалов и полимеров. Операторы роботизированного таракана подают напряжение на его лапы, из-за чего тот прилипает к поверхности.Модифицированная версия роботаракана HAMR создавалась под руководством Роберта Вуда. Ученые отмечают, что их робот способен работать в трубах нефтепроводов, проникать внутрь авиационных двигателей и выполнять различные действия в таких помещениях, куда не способен попасть человек.