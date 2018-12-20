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Ученые научили робота-таракана ползать по стенам и потолку

Ученые создали модифицированную версию роботаракана HAMR, способного передвигаться по потолку и стенам, будучи перевернутым вверх ногами. Не падать ему позволяют конечности, которые специалисты Гарвардского университета сделали из электроадгезионного материала.

Ученые научили робота-таракана ползать по стенам и потолку

Лапы роботаракана HAMR состоят из круглых электроадгезионных пластин. Каждая пластина имеет четыре слоя, выполненных из меди, двух разновидностей изолирующих материалов и полимеров. Операторы роботизированного таракана подают напряжение на его лапы, из-за чего тот прилипает к поверхности.


Модифицированная версия роботаракана HAMR создавалась под руководством Роберта Вуда. Ученые отмечают, что их робот способен работать в трубах нефтепроводов, проникать внутрь авиационных двигателей и выполнять различные действия в таких помещениях, куда не способен попасть человек.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:10

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