Ученые научили робота-таракана ползать по стенам и потолку
Ученые создали модифицированную версию роботаракана HAMR, способного передвигаться по потолку и стенам, будучи перевернутым вверх ногами. Не падать ему позволяют конечности, которые специалисты Гарвардского университета сделали из электроадгезионного материала.
Лапы роботаракана HAMR состоят из круглых электроадгезионных пластин. Каждая пластина имеет четыре слоя, выполненных из меди, двух разновидностей изолирующих материалов и полимеров. Операторы роботизированного таракана подают напряжение на его лапы, из-за чего тот прилипает к поверхности.
Модифицированная версия роботаракана HAMR создавалась под руководством Роберта Вуда. Ученые отмечают, что их робот способен работать в трубах нефтепроводов, проникать внутрь авиационных двигателей и выполнять различные действия в таких помещениях, куда не способен попасть человек.
Лапы роботаракана HAMR состоят из круглых электроадгезионных пластин. Каждая пластина имеет четыре слоя, выполненных из меди, двух разновидностей изолирующих материалов и полимеров. Операторы роботизированного таракана подают напряжение на его лапы, из-за чего тот прилипает к поверхности.
Модифицированная версия роботаракана HAMR создавалась под руководством Роберта Вуда. Ученые отмечают, что их робот способен работать в трубах нефтепроводов, проникать внутрь авиационных двигателей и выполнять различные действия в таких помещениях, куда не способен попасть человек.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:10