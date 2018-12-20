АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Регина Тодоренко через две недели после рождения первенца готова приступить к работе

Популярная российская телеведущая Регина Тодоренко, буквально пару недель назад родившая первенца, готова снова приступить к работе. На странице в Instagram она уже спрашивает подписчиков вебинары, на какую тему были бы им интересны, чем доказывает свою необычно высокую трудоспособность.

Регина Тодоренко через две недели после рождения первенца готова приступить к работе

Регина Тодоренко практически не уходила в декрет, на девятом месяце беременности она вела эфиры своей программы «Пятница с Региной», что неимоверно тяжело для женщины в «интересном» положении. Также и после родов прошли считанные дни, а ведущая снова готова ринуться «в бой» за внимание зрителей.

Поклонники телеведущей поражаются её энергичностью и трудоспособностью, на что Тодоренко благодарит всех за поддержку и заботу, рассказывает, что у неё всё отлично, и она просто спешит поделиться со всеми своими моментами счастья и приобретённым опытом. Регина с продюсерами уже готовит проекты нового сезона своего шоу, подбирают интересные концепции и планируют сюрпризы для зрителей.

Регина Тодоренко через две недели после рождения первенца готова приступить к работе

Подписчики с нетерпением ожидают новых выпусков шоу с Региной Тодоренко, а пока желают маме, малышу и папе, Владу Топалову побольше здоровья, хороших праздников и просто счастливой семейной жизни.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen показал гибридные версии Touareg и
У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны
WhatsApp упростил групповые звонки для владельцев
Ольга Ветер опровергла слухи о ремонте в
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню
Проектный метод Михаила Сироткина прошел
В Китае найдены остатки древнейшего цветка на
Елену Баранову выгнали с телепроекта «Дом-2»
Медики уверены, что у Ольги Бузовой из-за
Бен Аффлек снимется в фильме «Я все еще жива»
Дебют «дальнобойной» версии электрокара Nissan
Ксения Собчак сделала комплимент режиссеру
От актёра Ивана Краско отказалась старшая дочь от
Андрей Малахов опасается за свое будущее после
В России ученые создают уникальное устройство для
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон развеяла миф о
Прохор Шаляпин намекнул, что выбился из грязи в
СМИ: Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали на
Дмитрий Дмитренко перебрал с алкоголем на
Китай выпустил сериал-аниме о жизни Маркса и
Звезда «Игры престолов» уверен, что в финале
Ученые научили робота-таракана ползать по стенам
Регина Тодоренко через две недели после рождения
Андрей Черкасов уверен, что Влад Кадони
В Сети появились снимки нового смартфона OnePlus 7
«Дом-2»: Елена Баранова, узнав о предательстве
Жительница Москвы решила взять кредит на миллион
Сандра Баллок рассказала о тяжелых потерях
Владелица отеля Luxico назвала самые безумные
Просмотреть все новости