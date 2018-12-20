Регина Тодоренко через две недели после рождения первенца готова приступить к работе

Регина Тодоренко практически не уходила в декрет, на девятом месяце беременности она вела эфиры своей программы «Пятница с Региной», что неимоверно тяжело для женщины в «интересном» положении. Также и после родов прошли считанные дни, а ведущая снова готова ринуться «в бой» за внимание зрителей.Поклонники телеведущей поражаются её энергичностью и трудоспособностью, на что Тодоренко благодарит всех за поддержку и заботу, рассказывает, что у неё всё отлично, и она просто спешит поделиться со всеми своими моментами счастья и приобретённым опытом. Регина с продюсерами уже готовит проекты нового сезона своего шоу, подбирают интересные концепции и планируют сюрпризы для зрителей.Подписчики с нетерпением ожидают новых выпусков шоу с Региной Тодоренко, а пока желают маме, малышу и папе, Владу Топалову побольше здоровья, хороших праздников и просто счастливой семейной жизни.