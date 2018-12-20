В Сети появились снимки нового смартфона OnePlus 7
Смартфон версии OnePlus 7 имеет камеру под стиль Nokia Lumia 1020. Фото данного устройства выложили в Сети. Схожесть заключается в чёрном кружке, который обрамляет модуль.
Раньше сообщалось, что фирма OnePlus разрабатывает одновременно две новые версии. Согласно ожиданиям, одно устройство будет преемником версии OnePlus 6T. Вторая модель будет иметь встроенный модем 5G. Данное устройство будет находиться на ступеньку выше. Поэтому в рознице модель будет стоить дороже. Телефоны появятся на рынке гаджетов практически одновременно. Одна модель засветилась уже на живых фото. Фотографию сделали в офисе фирмы OnePlus. На снимке представитель компании держит устройство в руках. Второй разработчик демонстрирует модель на большом экране. По мнению экспертов, на живом фото изображена версия под названием OnePlus 7. По всей видимости, устройство будет выпущено первым. Из фотографии видно, что камера устройства в черном кругу будет отличаться необычным оформлением. Скорее всего, гаджет будут оснащать тремя датчиками и тремя объективами. Они будут расположены в горизонтальном положении.
Dni24 ранее сообщали, что уникальный современный смартфон версии OnePlus 6T McLaren Edition Speed Orange был официально представлен специалистами компании OnePlus. В рамках европейского рынка устройство будет продаваться за 699 евро.
Раньше сообщалось, что фирма OnePlus разрабатывает одновременно две новые версии. Согласно ожиданиям, одно устройство будет преемником версии OnePlus 6T. Вторая модель будет иметь встроенный модем 5G. Данное устройство будет находиться на ступеньку выше. Поэтому в рознице модель будет стоить дороже. Телефоны появятся на рынке гаджетов практически одновременно. Одна модель засветилась уже на живых фото. Фотографию сделали в офисе фирмы OnePlus. На снимке представитель компании держит устройство в руках. Второй разработчик демонстрирует модель на большом экране. По мнению экспертов, на живом фото изображена версия под названием OnePlus 7. По всей видимости, устройство будет выпущено первым. Из фотографии видно, что камера устройства в черном кругу будет отличаться необычным оформлением. Скорее всего, гаджет будут оснащать тремя датчиками и тремя объективами. Они будут расположены в горизонтальном положении.
Dni24 ранее сообщали, что уникальный современный смартфон версии OnePlus 6T McLaren Edition Speed Orange был официально представлен специалистами компании OnePlus. В рамках европейского рынка устройство будет продаваться за 699 евро.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:44