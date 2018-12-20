Экс-супруга Дмитрия Тарасова Оксана пожаловалась, что банк заблокировал ее счета

Стоит отметить, что в последние несколько месяцев имя первой жены Тарасова довольно часто упоминается журналистками в связи со скандалом, который возник между бывшими супругами. А началось все, как обычно, с денег: Оксана во всеуслышание начала заявлять, что Дмитрий должен выплатить ей алименты в размере 15 миллионов рублей.Несмотря на то, что спортсмен поспешил опровергнуть все обвинения в свой адрес, Пономарева все-таки довела дело до суда. На днях скандал вспыхнул с новой силой. Дело в том, что Оксана написала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что ее 9-летняя дочь напрочь отказалась ехать с отцом и его новой семьей в отпуск.Впрочем, на этом огорчения в жизни первой супруги Тарасова и ее наследницы не заканчиваются. Выяснилось, что из-за судебных разбирательств счета Оксаны были заблокированы. Этим не совсем радостным происшествием Пономарева снова поспешила поделиться с подписчиками.Оксана опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором рассказала, что еще осенью открыла в банке счет, который не превышал 500 тысяч рублей. Спустя несколько недель ей пришло письмо, в котором банк требовал предоставить документы, подтверждающие происхождение денег. Однако сотрудники банка продолжают утверждать, что документов никаких Пономарева не приносила.