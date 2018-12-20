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Жительница Москвы решила взять кредит на миллион ради свадьбы с турком

Жительница Москвы очень хотела замуж. Она даже решила взять кредит на миллион ради свадьбы с турком. Но после того, как москвичка передала деньги будущему жениху, избранник странным образом исчез, о чем сообщает Telegram-канал Mash.

Жительница Москвы решила взять кредит на миллион ради свадьбы с турком

29-летняя Алина нашла "возлюбленного" через один из сайтов знакомств. Молодой человек родом из Стамбула представился жительнице Москвы как Имин. Очень быстро пара перешла на новый этап отношений, где вспыхнула бурная страсть. Влюбленный турок сделал девушке предложение руки и сердца. Интересно, что Имин заявил, что его богатый дядя одобрит только женитьбу на богатой девушке.

На что представительницы прекрасного пола только не идут ради замужества. Вот и Алина пошла в банк, где оформила кредит на целый миллион. После этого будущая невеста турецко-подданного передала всю сумму таксисту, которого прислал бойфренд.

Жительница Москвы решила взять кредит на миллион ради свадьбы с турком

Молодой человек начал игнорировать звонки и сообщения москвички после удачной сделки. А девушке теперь предстоит очень долго выплачивать огромный кредит.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:29

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