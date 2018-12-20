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Краснодарские и сочинские лжеврачи заработали на 2 тысячах пациентов 50 млн рублей

Краснодарские и сочинские лжеврачи заработали на 2 тысячах пациентов частных клиник 50 млн рублей. Клиентам предлагали купить дорогие аппараты, не подходящие для лечения.

Краснодарские и сочинские лжеврачи заработали на 2 тысячах пациентов 50 млн рублей

МВД в Сочи и Краснодаре сообщило о задержании мошенников, представлявшихся врачами и продававшими бесполезную для больных медицинскую аппаратуру. В частные центры россиян приглашали на бесплатную консультацию и диагностику. Обследовали людей на аппарате, который в действительности не обнаруживает заболеваний.

Клиентов убеждали приобрести оборудование для лечения варикоза. Хотя продукт продавался под известной маркой, для борьбы с болезнью вен он не был предназначен. Заинтересованные пациенты брали аппараты у псевдоврачей в кредит и в целом отдали злоумышленникам 50 миллионов рублей.

По факту обмана более 2 тысяч человек МВД возбудило уголовное дело против мошенников. Два руководителя сочинских и краснодарских центров пребывают под домашним арестом. Также задержали четырёх их сообщников.

Две сотрудницы без медицинского образования, оказывавшие услуги пациентам, оставлены под подпиской о невыезде. Краевые управления МВД сообщили о продолжении следствия и выяснении обстоятельств дела.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:49

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