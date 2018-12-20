Краснодарские и сочинские лжеврачи заработали на 2 тысячах пациентов 50 млн рублей





МВД в Сочи и Краснодаре сообщило о задержании мошенников, представлявшихся врачами и продававшими бесполезную для больных медицинскую аппаратуру. В частные центры россиян приглашали на бесплатную консультацию и диагностику. Обследовали людей на аппарате, который в действительности не обнаруживает заболеваний.Клиентов убеждали приобрести оборудование для лечения варикоза. Хотя продукт продавался под известной маркой, для борьбы с болезнью вен он не был предназначен. Заинтересованные пациенты брали аппараты у псевдоврачей в кредит и в целом отдали злоумышленникам 50 миллионов рублей.По факту обмана более 2 тысяч человек МВД возбудило уголовное дело против мошенников. Два руководителя сочинских и краснодарских центров пребывают под домашним арестом. Также задержали четырёх их сообщников.Две сотрудницы без медицинского образования, оказывавшие услуги пациентам, оставлены под подпиской о невыезде. Краевые управления МВД сообщили о продолжении следствия и выяснении обстоятельств дела.