Сандра Баллок рассказала о тяжелых потерях уходящего года





Сандра Баллок успешная актриса, сыгравшая огромное количество ролей в кино и добившаяся всеобщего признания. Однако актриса признаётся, она вовсе не «железная леди» и тяжело переживает потери.Так, этот год в эмоциональном плане стал для Баллок очень тяжёлым. Вначале она потеряла очень близкого человека – своего отца Джона Баллока, вскоре от инсульта умер домашний любимец, а следом и у второй собаки обнаружили опухоль. Все эти события «просто взорвали разум», как говорит актриса.Чтобы пережить личные трагедии, она закрывалась в ванной и плакала, чем пугала своих детей, переживавших за маму. Кстати, у разведённой Сандры двое приёмных детей – 8-летний сын Луи и 6-летняя дочь Лейла.