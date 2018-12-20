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Сандра Баллок рассказала о тяжелых потерях уходящего года

Известная американская актриса, обладательница золотой статуэтки Оскар за лучшую женскую роль в фильме «Невидимая сторона» Сандра Баллок рассказала о тяжёлых потерях уходящего года. Актриса в этом году похоронила отца, вскоре и двух домашних питомцев, и с трудом справилась с эмоциональными нагрузками, закрываясь в ванной и рыдая.

Сандра Баллок рассказала о тяжелых потерях уходящего года

Сандра Баллок успешная актриса, сыгравшая огромное количество ролей в кино и добившаяся всеобщего признания. Однако актриса признаётся, она вовсе не «железная леди» и тяжело переживает потери.

Так, этот год в эмоциональном плане стал для Баллок очень тяжёлым. Вначале она потеряла очень близкого человека – своего отца Джона Баллока, вскоре от инсульта умер домашний любимец, а следом и у второй собаки обнаружили опухоль. Все эти события «просто взорвали разум», как говорит актриса.

Сандра Баллок рассказала о тяжелых потерях уходящего года

Чтобы пережить личные трагедии, она закрывалась в ванной и плакала, чем пугала своих детей, переживавших за маму. Кстати, у разведённой Сандры двое приёмных детей – 8-летний сын Луи и 6-летняя дочь Лейла.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:16

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