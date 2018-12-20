Владелица отеля Luxico назвала самые безумные требования богатых путешественников





Сотрудник для этого должен был добираться к данной кондитерской через весь город. Туристы при этом просили, чтобы заказ был упакован в красную сумку и оставлен у порога жилья, где проживали туристы. Ормеонд отметила, что однажды в их отель приехала рок-звезда. Знаменитость потребовала убрать из жилища, которое рассчитано на пятерых отдыхающих, убрать 3 кровати. Таким образом освобождалось место под одежду и обувь звезды.Очередной турист потребовал, чтобы весь мини-бар заполнили бутылками с вином, год выпуска которого должен был совпадать с годом его рождения. Вследствие этого мини-бар получился самым дорогим в мире.