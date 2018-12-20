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Владелица отеля Luxico назвала самые безумные требования богатых путешественников

Александра Ормеонд, являющаяся владелицей люксового апарт-отеля Luxico в Австралии, назвала самые безумные требования богатых путешественников. По её словам, гости в течение 2 недель каждое утро просили консьержа отправляться в одну из местных кондитерских, чтобы приобрести один круассан.

Владелица отеля Luxico назвала самые безумные требования богатых путешественников


Сотрудник для этого должен был добираться к данной кондитерской через весь город. Туристы при этом просили, чтобы заказ был упакован в красную сумку и оставлен у порога жилья, где проживали туристы. Ормеонд отметила, что однажды в их отель приехала рок-звезда. Знаменитость потребовала убрать из жилища, которое рассчитано на пятерых отдыхающих, убрать 3 кровати. Таким образом освобождалось место под одежду и обувь звезды.

Очередной турист потребовал, чтобы весь мини-бар заполнили бутылками с вином, год выпуска которого должен был совпадать с годом его рождения. Вследствие этого мини-бар получился самым дорогим в мире.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07

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