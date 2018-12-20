Уфолог нашел Ноев ковчег на поверхности Марса





По словам уфолога, когда-то этот корабль мог бороздить океаны Марса подобно библейскому судну, который был построен Ноем. Объект имеет схожую с Ноевым ковчегом форму, кроме того, Уоринг увидел выступающие края, за которые гипотетически могли держаться мореходы, чтобы не свалиться с палубы.Многие исследователи Марса считают, что когда-то на поверхности Красной планеты существовал огромный океан. Помимо Ноева ковчега конспирологи находили на фотоснимках объекты, напоминающие своей формой корабли, а также каменные фрагменты, похожие на останки рыб. Сторонники терраформирования Марса утверждают, что океан на планете можно возродить, если на ней изменится климат.