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Уфолог нашел Ноев ковчег на поверхности Марса

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Марса окаменелый объект, похожий на Ноев ковчег. Специалист нашел необычный объект во время исследования фотоснимков, сделанных марсоходом NASA.

Уфолог нашел Ноев ковчег на поверхности Марса

По словам уфолога, когда-то этот корабль мог бороздить океаны Марса подобно библейскому судну, который был построен Ноем. Объект имеет схожую с Ноевым ковчегом форму, кроме того, Уоринг увидел выступающие края, за которые гипотетически могли держаться мореходы, чтобы не свалиться с палубы.

Многие исследователи Марса считают, что когда-то на поверхности Красной планеты существовал огромный океан. Помимо Ноева ковчега конспирологи находили на фотоснимках объекты, напоминающие своей формой корабли, а также каменные фрагменты, похожие на останки рыб. Сторонники терраформирования Марса утверждают, что океан на планете можно возродить, если на ней изменится климат.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00

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