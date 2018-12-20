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Биохакер вколол себе ДНК с текстом Корана и Библии

Биохакер из Франции вколол себе синтезированное ДНК с текстом Корана и Библии. Подросток стал первым человеком, в ком находится зашифрованная информация такого рода.

Биохакер вколол себе ДНК с текстом Корана и Библии

Как пишет Iflscience, житель города Гренобль провёл на себе опасный эксперимент, сделав укол с ДНК Корана и Библии. В определённой последовательности нуклеотидов подросток зашифровал имена некоторых евреев из Книги Бытия, кроме показавшихся ему "противоречивыми". Кроме того, экспериментатор перенёс всю 13 главу из Корана.

В условиях лаборатории француз синтезировал микромолекулы, которые вколол в ногу. Пока побочных эффектов биохакер на себе не испытал, не считая припухлости после укола.

Рассказывая об уникальном опыте, житель Гренобля хотел прежде всего узнать, возможен ли такой эксперимент. Подросток считает, что нахождение внутри него религиозных текстов очень символично. Любую информацию на сегодняшний день можно хранить в виде ДНК, но носитель строк Корана и Библии пока что единственный в своём роде.

Многих научных деятелей выходка француза шокировала. Айзек Стоунер, изучающий сопротивляемость к антибиотикам, назвал биохакеров "идиотами". Элла Уоткинс из института Калифорнии посчитала "авангардный" подход неуважением к научной этике.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:50

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