Смартфон Nokia 9 PureView успешно прошёл сертификацию Bluetooth SIG





В данном случае были зарегистрированы три устройства с индексами TA-1094, TA-1087, TA-1082. Финская фирма не желает пока анонсировать технические параметры модели Nokia 9 PureView. Данное устройство обладает дисплеем, который имеет 5,9-дюймовую диагональ. Моделью поддерживается высокое разрешение.Имеется информация, что смартфон получил оперативную память на 8 Гб, чип Snapdragon 845 на 8 ядер. Модификация работает на основе операционки Android 9 Pie.