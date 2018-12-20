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Смартфон Nokia 9 PureView успешно прошёл сертификацию Bluetooth SIG

Новая версия смартфона Nokia 9 PureView, имеющая три модификации, успешно прошла сертификацию Bluetooth SIG, которая свидетельствует, что долгожданный девайс вскоре появится на полках специализированных магазинов.

Смартфон Nokia 9 PureView успешно прошёл сертификацию Bluetooth SIG

В данном случае были зарегистрированы три устройства с индексами TA-1094, TA-1087, TA-1082. Финская фирма не желает пока анонсировать технические параметры модели Nokia 9 PureView. Данное устройство обладает дисплеем, который имеет 5,9-дюймовую диагональ. Моделью поддерживается высокое разрешение.

Имеется информация, что смартфон получил оперативную память на 8 Гб, чип Snapdragon 845 на 8 ядер. Модификация работает на основе операционки Android 9 Pie.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:40

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