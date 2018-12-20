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79-летний отец Александра Малинина умер, не выходя из комы

79-летний отец Александра Малинина умер, не выходя из комы. Мать известного исполнителя рассказала журналистам, что им пришлось перенести с тяжелобольным супругом Николаем Выгузовым. Татьяна Васильевна была готова на все ради покойного.

79-летний отец Александра Малинина умер, не выходя из комы

Год назад родителя популярного певца разбил инсульт. Вдова Николая Степановича часто упрекала сына в безразличии по отношению к больному отцу.

Татьяна Выгузова призналась, что мужу было необходимо дорогостоящее лечение. Когда же продюсер сына Максим Фадеев перечислил около 100 тыс. рублей, то семье певца было неудобно принимать деньги от постороннего человека. Состояние здоровья родителя знаменитости стабилизировалось, но ненадолго.

Месяц назад отцу Малинина стало хуже. Медики, приехавшие на срочный вызов, только посмотрели и заявили, что это из-за возраста. Как отмечает вдова, скорую приходилось вызывать в тот период три раза и только на третий раз супруга госпитализировали.

В больнице родитель, с которым у Александра Малинина были непростые отношения, находился всего неделю. Николай Выгузов впал в кому, но так и не пришел в сознание. В тот день супруге позволили навестить пациента. Спустя несколько часов после этого её близкого человека не стало.
79-летний отец Александра Малинина умер, не выходя из комы

Александр Малинин взял на себя организацию похорон родителя. Однако приехать он не сможет, так как сейчас находится за границей, как сообщила журналистам мать звезды российского шоу-бизнеса.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:17

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