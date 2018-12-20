Александра Черно заявила, что ее свадебный торт будут украшать герои из мультфильма «Мадагаскар»

«Наш зал будет украшен в американском стиле, где будет очень много изумрудно-золотых тонов», - подчеркнула Александра Черно.





Александра решила рассказать поклонникам, как они с Иосифом готовятся к одному из самых важных дней в их жизни – к бракосочетанию.Уже через два дня на реалити-шоу «Дом-2» состоится долгожданное событие – свадьба Оганесян и Черно. Последние дни будущее семейство вовсю делиться с поклонниками в личных микроблогах своей тревогой и даже обращаются к ним за советом.Несмотря на то, что всеми деталями своего бракосочетания Александра и Иосиф отказываются делиться с фанатами, за несколько дней до свадьбы парочка все-таки решила немного приоткрыть завесу тайны и сообщили зрителям «Дома-2», что ждет гостей, которые были приглашены на их торжество.Считанные часы назад Александра разместила на официальном портале телестройки «Дом-2» новый пост, в котором рассказала, что на их с Иосифом свадьбу был заказан довольно необычный торт. По сведениям от будущей невесты, свадебный десерт будет украшен фигурками известных героев из мультфильма «Мадагаскар», а если быть точнее бегемота Глории и жирафа Мелмана.Также возлюбленная Оганесяна заявила, что после росписи в ЗАГСе они с друзьями поедут кататься по столице, где планируют устроить фотосессию и немного погулять перед самим банкетом.