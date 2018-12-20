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Турчинов объяснил, почему военное положение в Украине ввели на 5-й год "войны"

Александр Турчинов, занимающий пост секретаря СНБО Украины, объяснил, почему военное положение в стране ввели только на 5-й год «войны». Заявление прозвучало в интервью изданию «ВВС News Україна».

Турчинов объяснил, почему военное положение в Украине ввели на 5-й год "войны"

Киевские власти говорят о войне с Россией вот уже четыре года, но военное положение было объявлено лишь в нынешнем декабре и только в некоторых областях страны. Объясняя этот факт, Турчинов заявил, что все это время шла «гибридная война» и только после событий в Керченском проливе «Россия атаковала украинских военных при полных признаках своей ответственности».

Инцидент в Керченском проливе является «актом агрессии России», в связи с чем и было введено военное положение в соответствии с украинским законодательством, отметил Турчинов.

Политологи назвали это заявление попыткой оправдаться перед Западом, поскольку киевские власти до последнего момента переживали за то, что будет перекрыт кредитный транш. И «добро» на провокацию в Керченском проливе Порошенко дал исключительно после заявлений МВФ о том, что заветные деньги поступят на украинские счета до конца текущего года.

Интернет-пользователи, в свою очередь, заметили, что «сначала была война какая-то гибридная, а теперь ввели и военное положение какое-то гибридное».



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:34

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