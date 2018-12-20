Юлия Михальчик рассказала об отношениях с Александром Шульгиным
Бывшая участница проекта «Фабрика звезд» Юлия Михальчик рассказала, что никакого романа с бывшим мужем Валерии Александром Шульгиным у нее не было, скорее отношения без обязательств. Люди со стороны могли подумать, что у них начинается история семейной жизни, но на самом деле их объединял всего лишь совместный проект.
Долгое время дела у Юлии Михальчик совсем не ладились. Решив похудеть, певица изнуряющими диетами довела себя до анорексии. Все могло кончиться летальным исходом, но родители артистки, словно учуяв что-то неладное, приехали к дочери и увезли ее в Санкт-Петербург.
В культурной столице России девушка в течение длительного периода занималась восстановлением здоровья. Теперь Юлия Михальчик снова начала выступать на сцене. По словам певицы, в этой жизни ее интересует только сын. Она много гастролирует по России и совсем не общается с бывшим мужем — отцом ее сына.
Долгое время дела у Юлии Михальчик совсем не ладились. Решив похудеть, певица изнуряющими диетами довела себя до анорексии. Все могло кончиться летальным исходом, но родители артистки, словно учуяв что-то неладное, приехали к дочери и увезли ее в Санкт-Петербург.
В культурной столице России девушка в течение длительного периода занималась восстановлением здоровья. Теперь Юлия Михальчик снова начала выступать на сцене. По словам певицы, в этой жизни ее интересует только сын. Она много гастролирует по России и совсем не общается с бывшим мужем — отцом ее сына.