Юлия Михальчик рассказала об отношениях с Александром Шульгиным

Долгое время дела у Юлии Михальчик совсем не ладились. Решив похудеть, певица изнуряющими диетами довела себя до анорексии. Все могло кончиться летальным исходом, но родители артистки, словно учуяв что-то неладное, приехали к дочери и увезли ее в Санкт-Петербург.В культурной столице России девушка в течение длительного периода занималась восстановлением здоровья. Теперь Юлия Михальчик снова начала выступать на сцене. По словам певицы, в этой жизни ее интересует только сын. Она много гастролирует по России и совсем не общается с бывшим мужем — отцом ее сына.