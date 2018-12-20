Правила пребывания жителей Донбасса в России могут упростить
Правила пребывания жителей Донбасса в России могут упростить, увеличив допустимый срок до 180 дней. Соответствующий проект был внесён в кабмин МВД РФ.
Пресс-служба МВД сообщила, что 24 ноября правительство начало рассмотрение инициативы по увеличению сроков нахождения беженцев из Донбасса на территории России. 11 октября авторы проекта начали обсуждать возможности его воплощения, согласуя с причастными исполнительными органами. Поскольку на сегодняшний день украинцам разрешено пребывать в соседней стране без визы всего 90 дней, это приводит к некоторым затруднениям, передаёт "Слово и Дело".
Жители ЛНР и ДНР, лишившиеся крова и средств, в течение полугода могут находиться в России почти 3 месяца, как посуточно, так и беспрерывно. МВД считает, что русскоговорящим соотечественникам стоит обеспечить более комфортные условия и позволить остаться в стране в 2 раза дольше.
Отметим, что правительство РФ заявляло о нежелании вводить какие-либо ответные ограничения для украинцев на въезд. Возможно, что беженцам даже упростят получение гражданства соседней страны на законодательном уровне.
Пресс-служба МВД сообщила, что 24 ноября правительство начало рассмотрение инициативы по увеличению сроков нахождения беженцев из Донбасса на территории России. 11 октября авторы проекта начали обсуждать возможности его воплощения, согласуя с причастными исполнительными органами. Поскольку на сегодняшний день украинцам разрешено пребывать в соседней стране без визы всего 90 дней, это приводит к некоторым затруднениям, передаёт "Слово и Дело".
Жители ЛНР и ДНР, лишившиеся крова и средств, в течение полугода могут находиться в России почти 3 месяца, как посуточно, так и беспрерывно. МВД считает, что русскоговорящим соотечественникам стоит обеспечить более комфортные условия и позволить остаться в стране в 2 раза дольше.
Отметим, что правительство РФ заявляло о нежелании вводить какие-либо ответные ограничения для украинцев на въезд. Возможно, что беженцам даже упростят получение гражданства соседней страны на законодательном уровне.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:51