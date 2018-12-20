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Ольга Бузова заявила, что намерена «сводить с ума» мужчин своими длинными ногами

Поющая телеведущая Ольга Бузова принялась в открытую говорить о проблемах в личной жизни.

Не секрет, что новоиспеченная артистка в свои 32 года по-прежнему одинока, однако лишь недавно Ольга начала публично говорить о том, что готова стать женой и матерью.

Ольга Бузова заявила, что намерена «сводить с ума» мужчин своими длинными ногами

Несколько часов назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в длинном платье в пол красного цвета. Под снимком новоиспеченная артистка заявила, что у нее очень хорошее настроение, да такое, что ей хочется быть «Богиней!».

Также Ольга добавила, что она желает «сводить с ума» представителей сильного пола своими ногами. Отметим, что телезнаменитость всегда гордилась своими длинными ногами, которые то и дело продолжает демонстрировать поклонникам.

Нужно сказать, что новая фотография Бузовой очень понравилась ее подписчикам, которые принялись по очереди прямо-таки закидывать свою любимицу большим количеством приятных слов. Некоторые подчеркивали, что Ольга очень сильно похудела, а кое-кто наоборот заявил, что, похудев, ведущая реалити-шоу «Дом-2» превратилась в настоящую модель и красавицу.

Ольга Бузова заявила, что намерена «сводить с ума» мужчин своими длинными ногами

«Бузова, платье очень красивое! Невозможно налюбоваться тобой! Хочется смотреть и смотреть на тебя! И, кстати, тебе очень идет быть настолько худой!» - продолжают писать в Сети.

К слову, снимок Бузовой восхитил и дизайнера платья, в котором Ольга запечатлена на нем. Белла Потемкина одна из первой прокомментировала фотографию, заявив, что наряд очень идет звезде.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37

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