АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Легендарная поп-певица Мадонна показала откровенный снимок сорокалетней давности

Самая богатая женщина-музыкант мира, легендарная американская поп-певица Мадонна на странице в Instagram опубликовала свою фотографию в стиле «ню» почти сорокалетней давности. Певица ничуть не стыдится показывать своё обнажённое тело, за что не раз получала изрядные порции критики в свой адрес.

Легендарная поп-певица Мадонна показала откровенный снимок сорокалетней давности

Мадонна Луиза Чикконе, известная во всём мире под именем Мадонна, в 2013 году по версии «Книги рекордов Гиннесса» была признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. Благодаря использованию вызывающих эротических образов и вольному обращению с религиозной тематикой приобрела скандально известную репутацию. За личной жизнью 60-летней певицы до сих пор следит целая «армия» фанатов во всём мире. Мадонна дважды была замужем официально – за актёром Шоном Пенном и режиссёром Гаем Риччи. Воспитывает двух биологических детей и четырёх приёмных из южноафриканской Малави, а её многочисленные отношения и романы давно стали легендой.

Недавно в социальной сети звезда поделилась откровенной фотографией, сделанной в 19-летнем возрасте во время учёбы в Нью-Йорке. Во времена возрастающей популярности Мадонны этот и похожие снимки были напечатаны в мужских журналах Playboy и Penthouse. Она говорит, не стеснялась этого ни в молодые годы, ни сейчас.

Легендарная поп-певица Мадонна показала откровенный снимок сорокалетней давности

Многочисленные поклонники полностью поддерживают кумира, пишут, её фигура была и остаётся прекрасной, ей нечего стыдится, а такие снимки просто произведение искусства, а не «похабщина», и ими стоит гордиться.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
79-летний отец Александра Малинина умер, не
Александра Черно заявила, что ее свадебный торт
"Авилон" принимает предоплату на премиальный
На пресс-конференции Путина аккредитовано
Юлия Михальчик рассказала об отношениях с
Правила пребывания жителей Донбасса в России
Легендарная поп-певица Мадонна показала
Ольга Бузова заявила, что намерена «сводить с
Турчинов объяснил, почему военное положение в
Игровая мышь Cougar Minos XT получила
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева чуть опозорилась
Экспериментальное купе Daihatsu Copen Coupe
Светлана Лобода заинтриговала подписчиков новым
Путин и Пугачёва навестили Галину Волчек во время
Компания Apple запустит функцию, позволяющую
Ольга Бузова назвала своих ухажеров «бестолковыми»
Ксения Собчак обнародовала трогательную
Названы самые популярные авиамаршруты у
Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева похудела на
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук заявила, что ей
Максим Галкин показал вид из окошка, сравнив его
Светская львица Божена Рынска обвинила Ксению
Уфологи: Загадочный НЛО замечен рядом с
В США начали испытания манёвренности
Британская кошатница сколотила состояние на
Егор Крид отменил концерт в Сургуте и срочно
Компания Denso описала возможности новейшей
Елена Летучая не побоялась разрушить всё и начать
Настасья Самбурская назвала два главных желания в
Питерские депутаты поддержали законопроект о
Просмотреть все новости