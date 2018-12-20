Легендарная поп-певица Мадонна показала откровенный снимок сорокалетней давности
Самая богатая женщина-музыкант мира, легендарная американская поп-певица Мадонна на странице в Instagram опубликовала свою фотографию в стиле «ню» почти сорокалетней давности. Певица ничуть не стыдится показывать своё обнажённое тело, за что не раз получала изрядные порции критики в свой адрес.
Мадонна Луиза Чикконе, известная во всём мире под именем Мадонна, в 2013 году по версии «Книги рекордов Гиннесса» была признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. Благодаря использованию вызывающих эротических образов и вольному обращению с религиозной тематикой приобрела скандально известную репутацию. За личной жизнью 60-летней певицы до сих пор следит целая «армия» фанатов во всём мире. Мадонна дважды была замужем официально – за актёром Шоном Пенном и режиссёром Гаем Риччи. Воспитывает двух биологических детей и четырёх приёмных из южноафриканской Малави, а её многочисленные отношения и романы давно стали легендой.
Недавно в социальной сети звезда поделилась откровенной фотографией, сделанной в 19-летнем возрасте во время учёбы в Нью-Йорке. Во времена возрастающей популярности Мадонны этот и похожие снимки были напечатаны в мужских журналах Playboy и Penthouse. Она говорит, не стеснялась этого ни в молодые годы, ни сейчас.
Многочисленные поклонники полностью поддерживают кумира, пишут, её фигура была и остаётся прекрасной, ей нечего стыдится, а такие снимки просто произведение искусства, а не «похабщина», и ими стоит гордиться.
Мадонна Луиза Чикконе, известная во всём мире под именем Мадонна, в 2013 году по версии «Книги рекордов Гиннесса» была признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. Благодаря использованию вызывающих эротических образов и вольному обращению с религиозной тематикой приобрела скандально известную репутацию. За личной жизнью 60-летней певицы до сих пор следит целая «армия» фанатов во всём мире. Мадонна дважды была замужем официально – за актёром Шоном Пенном и режиссёром Гаем Риччи. Воспитывает двух биологических детей и четырёх приёмных из южноафриканской Малави, а её многочисленные отношения и романы давно стали легендой.
Недавно в социальной сети звезда поделилась откровенной фотографией, сделанной в 19-летнем возрасте во время учёбы в Нью-Йорке. Во времена возрастающей популярности Мадонны этот и похожие снимки были напечатаны в мужских журналах Playboy и Penthouse. Она говорит, не стеснялась этого ни в молодые годы, ни сейчас.
Многочисленные поклонники полностью поддерживают кумира, пишут, её фигура была и остаётся прекрасной, ей нечего стыдится, а такие снимки просто произведение искусства, а не «похабщина», и ими стоит гордиться.