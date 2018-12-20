Звезда «Дома-2» Алена Водонаева чуть опозорилась на презентации своей книги «Голая»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева поделилась с поклонниками эмоциями, которые она испытывала на официальной презентации своей книги «Голая».
Не так давно Алена во всеуслышание объявила о том, что совсем скоро презентует собственное произведение, в котором она рассказала не только о своей жизни и пути к известности, но и о том, как научиться быть для своего мужчины всегда привлекательной и самой желанной.
Несколько часов назад Водонаева разместила у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, который был сделан на презентации книги «Голая». Под записью Алена подчеркнула, что ей все понравилось, а зал был украшен именно так, как она того хотела.
Также телезнаменитость поблагодарила всех своих друзей за то, что они в такой важный для нее день были рядом и добавила, что эти эмоции она не забудет никогда. Практически все интернет-пользователи заметили, что некоторые фрагменты ролика с очень плохим качеством звука.
В одном из диалогов слышно, как Водонаева рассказывает о том, что у нее тряслись руки и ноги, когда она представляла собственную книгу «Голая», поэтому в некоторый момент она даже начала волноваться из-за того, что может опозориться.
Нужно сказать, что переживания Алены на самом деле нельзя не заметить, ведь на одном из фрагментов телезнаменитость действительно настолько переволновалась, что начала открывать упаковку своей книги ногтями.
Не так давно Алена во всеуслышание объявила о том, что совсем скоро презентует собственное произведение, в котором она рассказала не только о своей жизни и пути к известности, но и о том, как научиться быть для своего мужчины всегда привлекательной и самой желанной.
Несколько часов назад Водонаева разместила у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, который был сделан на презентации книги «Голая». Под записью Алена подчеркнула, что ей все понравилось, а зал был украшен именно так, как она того хотела.
Также телезнаменитость поблагодарила всех своих друзей за то, что они в такой важный для нее день были рядом и добавила, что эти эмоции она не забудет никогда. Практически все интернет-пользователи заметили, что некоторые фрагменты ролика с очень плохим качеством звука.
В одном из диалогов слышно, как Водонаева рассказывает о том, что у нее тряслись руки и ноги, когда она представляла собственную книгу «Голая», поэтому в некоторый момент она даже начала волноваться из-за того, что может опозориться.
Нужно сказать, что переживания Алены на самом деле нельзя не заметить, ведь на одном из фрагментов телезнаменитость действительно настолько переволновалась, что начала открывать упаковку своей книги ногтями.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21