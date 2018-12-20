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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева чуть опозорилась на презентации своей книги «Голая»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева поделилась с поклонниками эмоциями, которые она испытывала на официальной презентации своей книги «Голая».

Не так давно Алена во всеуслышание объявила о том, что совсем скоро презентует собственное произведение, в котором она рассказала не только о своей жизни и пути к известности, но и о том, как научиться быть для своего мужчины всегда привлекательной и самой желанной.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева чуть опозорилась на презентации своей книги «Голая»

Несколько часов назад Водонаева разместила у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, который был сделан на презентации книги «Голая». Под записью Алена подчеркнула, что ей все понравилось, а зал был украшен именно так, как она того хотела.

Также телезнаменитость поблагодарила всех своих друзей за то, что они в такой важный для нее день были рядом и добавила, что эти эмоции она не забудет никогда. Практически все интернет-пользователи заметили, что некоторые фрагменты ролика с очень плохим качеством звука.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева чуть опозорилась на презентации своей книги «Голая»

В одном из диалогов слышно, как Водонаева рассказывает о том, что у нее тряслись руки и ноги, когда она представляла собственную книгу «Голая», поэтому в некоторый момент она даже начала волноваться из-за того, что может опозориться.

Нужно сказать, что переживания Алены на самом деле нельзя не заметить, ведь на одном из фрагментов телезнаменитость действительно настолько переволновалась, что начала открывать упаковку своей книги ногтями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21

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