Путин и Пугачёва навестили Галину Волчек во время празднования юбилея

"Вера в предназначение искусства, отношение к призванию, любовь к театру и зрителю воплотились в Вашем творчестве", - написал глава России актрисе.





С 85-летием художественного руководителя "Современника" пришли поздравить Путин с Пугачёвой, вручившие выдающейся актрисе и режиссёру цветы и подарки. Встречать гостей Волчек решила в родном театре, где работает больше 40 лет и обучила несколько поколений артистов. Утром 19 декабря худрук получила телеграмму от президента, текст которой опубликовали и на сайте Кремля вместе с фотографией Путина и Волчек.Позже президент лично прибыл в "Современник" вручить юбилярше цветы, поздравить её с днём рождения и побеседовать о развитии культуры в стране. Также от Путина Волчек получила памятную книгу.Навестили худрука и Орбакайте с супругом, появившиеся на групповом снимке. Поскольку певица играет в спектакле "Двое на качелях", то считает руководительницу "Современника" своей наставницей.Пугачёва, будучи близкой подругой Волчек, также поприсутствовала на юбилее. Хотя в 85 лет актриса вынуждена передвигаться на инвалидной коляске, она активно общалась с гостями и выглядела очень бодро и элегантно.