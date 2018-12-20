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Путин и Пугачёва навестили Галину Волчек во время празднования юбилея

Владимир Путин и Алла Пугачёва навестили Галину Волчек в театре "Современник" во время празднования юбилея. К торжеству также присоединились Кристина Орбакайте с мужем и другие знаменитости.

Путин и Пугачёва навестили Галину Волчек во время празднования юбилея

С 85-летием художественного руководителя "Современника" пришли поздравить Путин с Пугачёвой, вручившие выдающейся актрисе и режиссёру цветы и подарки. Встречать гостей Волчек решила в родном театре, где работает больше 40 лет и обучила несколько поколений артистов. Утром 19 декабря худрук получила телеграмму от президента, текст которой опубликовали и на сайте Кремля вместе с фотографией Путина и Волчек.

"Вера в предназначение искусства, отношение к призванию, любовь к театру и зрителю воплотились в Вашем творчестве", - написал глава России актрисе.

Позже президент лично прибыл в "Современник" вручить юбилярше цветы, поздравить её с днём рождения и побеседовать о развитии культуры в стране. Также от Путина Волчек получила памятную книгу.

Навестили худрука и Орбакайте с супругом, появившиеся на групповом снимке. Поскольку певица играет в спектакле "Двое на качелях", то считает руководительницу "Современника" своей наставницей.

Путин и Пугачёва навестили Галину Волчек во время празднования юбилея

Пугачёва, будучи близкой подругой Волчек, также поприсутствовала на юбилее. Хотя в 85 лет актриса вынуждена передвигаться на инвалидной коляске, она активно общалась с гостями и выглядела очень бодро и элегантно.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:57

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