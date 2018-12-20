Экспериментальное купе Daihatsu Copen Coupe выпустят ограниченным тиражом
Японский производитель автомобилей Daihatsu выпустит ограниченным тиражом экспериментальное серийное купе Copen Coupe. Несколько лет назад компания представила публике концепт пары экспериментальных автомобилей Copen, отличающихся дизайном кузовов, но данная модель не повторяет ни один из концептов.
По словам производителей, за основу нового автомобиля был взят Copen Cero. Машину пришлось полностью перестроить, чтобы превратить родстер в купе. Так, съемные штатные панели были заменены «колпаком» жесткого верха, который был установлен на стандартные крепежные места.
Отделка салона Copen Coupe была переработана, поверхность лобового стекла производитель покрыл гидрофильным веществом. Кроме того, автомобиль с механической коробкой передач снабдили самоблокирующимся дифференциалом. Под капотом экспериментального купе установлен 64-литровый турбодвигатель. Всего будет выпущено 200 экземпляров, цена на каждый из них составит 22 тысячи долларов.
По словам производителей, за основу нового автомобиля был взят Copen Cero. Машину пришлось полностью перестроить, чтобы превратить родстер в купе. Так, съемные штатные панели были заменены «колпаком» жесткого верха, который был установлен на стандартные крепежные места.
Отделка салона Copen Coupe была переработана, поверхность лобового стекла производитель покрыл гидрофильным веществом. Кроме того, автомобиль с механической коробкой передач снабдили самоблокирующимся дифференциалом. Под капотом экспериментального купе установлен 64-литровый турбодвигатель. Всего будет выпущено 200 экземпляров, цена на каждый из них составит 22 тысячи долларов.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:10