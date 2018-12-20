Экспериментальное купе Daihatsu Copen Coupe выпустят ограниченным тиражом





По словам производителей, за основу нового автомобиля был взят Copen Cero. Машину пришлось полностью перестроить, чтобы превратить родстер в купе. Так, съемные штатные панели были заменены «колпаком» жесткого верха, который был установлен на стандартные крепежные места.Отделка салона Copen Coupe была переработана, поверхность лобового стекла производитель покрыл гидрофильным веществом. Кроме того, автомобиль с механической коробкой передач снабдили самоблокирующимся дифференциалом. Под капотом экспериментального купе установлен 64-литровый турбодвигатель. Всего будет выпущено 200 экземпляров, цена на каждый из них составит 22 тысячи долларов.