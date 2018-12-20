Ольга Бузова назвала своих ухажеров «бестолковыми»
Новоиспеченная артистка и телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Бузова сделала в личном микроблоге сенсационное заявление.
Как оказалось, Ольга все еще верит в то, что ей все-таки посчастливится встретить достойного, надежного и благородного мужчину, который не будет пользоваться ее популярностью.
На сегодняшний день 32-летняя Бузова является одной из самых востребованных знаменитостей в России, а ее имя уже знают даже за рубежом. График Ольги расписан вплоть до 2020 года, а ее жизнь – нескончаемые съемки, концерты и репетиции.
Одна только социальная сеть Instagram приносит телезнаменитости огромнейшую прибыль, не посчастливилось Ольге только в личной жизни, которую нельзя приобрести за деньги. Бузова по-прежнему не скрывает, что уже просто-таки мечтает встретить того «единственного» и «самого родного», который сделает ее по-настоящему счастливой женщиной.
И вот вчера Ольга заявила у себя на страничке в Instagram, что желает обзавестись «нормальным» мужчиной, а также назвала своих нынешних воздыхателей «бестолковыми».
За несколько часов публикация Бузовой набрала почти 280 тысяч лайков, а сама звезда даже ответила на некоторые комментарии, которые оставляли под свежим постом ее поклонники.
В комментариях Ольга подчеркнула, что уже давно поняла, что мужчин, которые способны ради своей женщины на все, уже давным-давно нет. Они «только «льют» в уши», заявила Бузова.
Как оказалось, Ольга все еще верит в то, что ей все-таки посчастливится встретить достойного, надежного и благородного мужчину, который не будет пользоваться ее популярностью.
На сегодняшний день 32-летняя Бузова является одной из самых востребованных знаменитостей в России, а ее имя уже знают даже за рубежом. График Ольги расписан вплоть до 2020 года, а ее жизнь – нескончаемые съемки, концерты и репетиции.
Одна только социальная сеть Instagram приносит телезнаменитости огромнейшую прибыль, не посчастливилось Ольге только в личной жизни, которую нельзя приобрести за деньги. Бузова по-прежнему не скрывает, что уже просто-таки мечтает встретить того «единственного» и «самого родного», который сделает ее по-настоящему счастливой женщиной.
И вот вчера Ольга заявила у себя на страничке в Instagram, что желает обзавестись «нормальным» мужчиной, а также назвала своих нынешних воздыхателей «бестолковыми».
За несколько часов публикация Бузовой набрала почти 280 тысяч лайков, а сама звезда даже ответила на некоторые комментарии, которые оставляли под свежим постом ее поклонники.
В комментариях Ольга подчеркнула, что уже давно поняла, что мужчин, которые способны ради своей женщины на все, уже давным-давно нет. Они «только «льют» в уши», заявила Бузова.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:52