Ольга Бузова назвала своих ухажеров «бестолковыми»

Как оказалось, Ольга все еще верит в то, что ей все-таки посчастливится встретить достойного, надежного и благородного мужчину, который не будет пользоваться ее популярностью.На сегодняшний день 32-летняя Бузова является одной из самых востребованных знаменитостей в России, а ее имя уже знают даже за рубежом. График Ольги расписан вплоть до 2020 года, а ее жизнь – нескончаемые съемки, концерты и репетиции.Одна только социальная сеть Instagram приносит телезнаменитости огромнейшую прибыль, не посчастливилось Ольге только в личной жизни, которую нельзя приобрести за деньги. Бузова по-прежнему не скрывает, что уже просто-таки мечтает встретить того «единственного» и «самого родного», который сделает ее по-настоящему счастливой женщиной.И вот вчера Ольга заявила у себя на страничке в Instagram, что желает обзавестись «нормальным» мужчиной, а также назвала своих нынешних воздыхателей «бестолковыми».За несколько часов публикация Бузовой набрала почти 280 тысяч лайков, а сама звезда даже ответила на некоторые комментарии, которые оставляли под свежим постом ее поклонники.В комментариях Ольга подчеркнула, что уже давно поняла, что мужчин, которые способны ради своей женщины на все, уже давным-давно нет. Они «только «льют» в уши», заявила Бузова.