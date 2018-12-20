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Светлана Лобода заинтриговала подписчиков новым пикантным образом

Популярная украинская певица Светлана Лобода разместила на странице в Instagram новый пост с интригующей пикантной фотографией и вопросом к подписчикам: «Что будет?». Полуобнажённая грудь бывшей солистки группы «ВИА Гра» заставила поклонников сделать огромное количество разных предположений.

Светлана Лобода заинтриговала подписчиков новым пикантным образом

36-летняя Светлана Лобода обычно предпочитает не столь откровенные наряды в жизни и на сцене, поэтому подписчики были заинтригованы её новым образом. На сей раз верхняя часть сценического костюма едва держится на соблазнительной груди певицы, а лицо практически скрыто за солнцезащитными очками и картонным стаканчиком для напитков.

Поклонники просто потерялись в предположениях, но все уверены в одном, что бы не задумала Лобода, будет как всегда грандиозно. Возможно, это намёк на новый проект или новое фееричное шоу. Может певица просто решила сменить образ на более откровенный и эротичный. Фанаты решили, нечего гадать, скоро звезда сама откроет тайну пикантного образа и расскажет, с чем он связан.

Светлана Лобода заинтриговала подписчиков новым пикантным образом

В любом случае подписчики были единогласны в пожеланиях Лободе успехов во всех начинаниях, поздравили с наступающими праздниками и пожелали крепкого здоровья, которое недавно подвело певицу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:00

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