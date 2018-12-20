Компания Apple запустит функцию, позволяющую дарить приложения друзьям
Американская компания Apple скоро запустит функцию, позволяющую юзерам App Store дарить приложения друзьям и близким. Для этого разработчики обновили руководство к популярному магазину приложений, чтобы отобразить нововведение.
Подаренные покупки в онлайн-магазине можно будет вернуть, говорится в руководстве App Store. Однако с условием: подарки возвращают первоначальному покупателю, и обмену они не подлежат.
"Яблочная корпорация" в скором времени предоставит такую интересную услугу в App Store своим клиентам. Сейчас популярный онлайн-магазин от Apple имеет функцию, где можно дарить приложения, но к покупкам внутри сервиса это не относится. Подаренное пользователем приложение можно легко обменять с помощью электронной почты.
Подаренные покупки в онлайн-магазине можно будет вернуть, говорится в руководстве App Store. Однако с условием: подарки возвращают первоначальному покупателю, и обмену они не подлежат.
"Яблочная корпорация" в скором времени предоставит такую интересную услугу в App Store своим клиентам. Сейчас популярный онлайн-магазин от Apple имеет функцию, где можно дарить приложения, но к покупкам внутри сервиса это не относится. Подаренное пользователем приложение можно легко обменять с помощью электронной почты.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:55