Компания Apple запустит функцию, позволяющую дарить приложения друзьям





Подаренные покупки в онлайн-магазине можно будет вернуть, говорится в руководстве App Store. Однако с условием: подарки возвращают первоначальному покупателю, и обмену они не подлежат."Яблочная корпорация" в скором времени предоставит такую интересную услугу в App Store своим клиентам. Сейчас популярный онлайн-магазин от Apple имеет функцию, где можно дарить приложения, но к покупкам внутри сервиса это не относится. Подаренное пользователем приложение можно легко обменять с помощью электронной почты.