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Ксения Собчак обнародовала трогательную фотографию со спящим сыном Платоном

Скандальная телеведущая и журналистка Ксения Собчак продемонстрировала многомиллионным поклонникам, как начинается ее утро.

Не секрет, что Собчак и Виторган женаты уже пять лет. Два года назад у звездного семейства родился мальчик, которого они назвали Платон. По сегодняшний день Ксения называет день рождения сына – самым счастливым дней в ее жизни.

Ксения Собчак обнародовала трогательную фотографию со спящим сыном Платоном

Несмотря на то, что ранее светская львица негативно отзывалась о детях и о самом материнстве в целом, с появлением Платона взгляды на жизнь Собчак кардинально изменились. Сейчас Ксения то и дело торопиться выложить у себя на страничке в Instagram фотографию или видеозапись, на которых запечатлен ее единственный 2-летний наследник.

Несколько часов назад в личном инста-блоге ведущей появился новый снимок, на котором звезда в очередной раз показала своего малыша. Под публикацией Ксения подчеркнула, что самыми прекрасными утрами считает такие, которые начинают именно так, как запечатлено на фото.

Ксения Собчак обнародовала трогательную фотографию со спящим сыном Платоном

Нужно сказать, что новая фотография Собчак очень понравилась многим интернет-пользователям, которые буквально забросали сына светской дамы большим количеством комплиментов, а также отметили, что очень счастливы наблюдать за изменениями самой звезды. Сама публикация за несколько часов набрала чуть больше 160 тысяч лайков.

«Какие же Вы милые..Не могу налюбоваться Вами! Ксения, Вы так поменялись с появлением Платона! Очень за вас счастлива!» - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:40

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