Максим Галкин показал вид из окошка, сравнив его с пейзажами Брейгеля

«Да, Вы, Максим, художник!!!», «Как дверца у хоббита из шира) только стеклянная)», «Мне б у этого окошка утром чаю попить немножко», «Один увидел некачественную облицовку, а другой восхитился наблюдательностью и эрудицией Максима. Необыкновенное сходство с пейзажем Брейгеля Старшего! Спасибо!», - пишут в Сети.

Примечательно, что под незатейливой фотографией развернулись бурные дискуссии.Кто-то хвалил Максима Галкина за шикарный вид, кто-то восхищался особенностями архитектурного решения окна, а кто-то снова и снова выливал желчь, не понимая, в чем состоит суть снимка.Некоторые особо мечтательные фолловеры заявили, что это окно – вход в Нарнию или даже машина времени.