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Максим Галкин показал вид из окошка, сравнив его с пейзажами Брейгеля

Известный российский шоумен Максим Галкин в очередной раз продемонстрировал отменное чувство вкуса. В своем Instagram он показал вид из окошка, сравнив его с пейзажами легендарного средневекового живописца Питера Брейгеля.

Максим Галкин показал вид из окошка, сравнив его с пейзажами Брейгеля

Примечательно, что под незатейливой фотографией развернулись бурные дискуссии.

Кто-то хвалил Максима Галкина за шикарный вид, кто-то восхищался особенностями архитектурного решения окна, а кто-то снова и снова выливал желчь, не понимая, в чем состоит суть снимка.

«Да, Вы, Максим, художник!!!», «Как дверца у хоббита из шира) только стеклянная)», «Мне б у этого окошка утром чаю попить немножко», «Один увидел некачественную облицовку, а другой восхитился наблюдательностью и эрудицией Максима. Необыкновенное сходство с пейзажем Брейгеля Старшего! Спасибо!», - пишут в Сети.

Некоторые особо мечтательные фолловеры заявили, что это окно – вход в Нарнию или даже машина времени.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:15

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