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Названы самые популярные авиамаршруты у бизнес-класса в России

Названы самые популярные авиамаршруты у пассажиров бизнес-класса в России. Состоятельные путешественники часто летают в Сочи и Крым, а также в Тель-Авив и Ташкент.

Названы самые популярные авиамаршруты у бизнес-класса в России

Сервис "Туту.ру" представил рейтинг любимых направлений бизнес-класса у россиян в 2018-м. Средняя цена такого билета равна 39,6 тысяч рублей в одну сторону. Это в 5 раз дороже, чем в эконом-классе, где за год значительно выросли продажи. За бизнес-сегментом осталась доля всего 30 процентов.

Также стало известно, что 60% пассажиров дорогих салонов - мужчины, зачастую старше 45 лет. 11% туристов из РФ отправляются бизнес-классом из Москвы в Сочи, отдавая 59 тысяч рублей за полёт в обе стороны. 9 процентов летят из столицы в Симферополь и платят 55 тыс. руб.

Такую популярность курортов можно объяснить тем, что на юге у госчиновников и предпринимателей весьма популярна недвижимость. Кроме того, невыездные могут позволить себе отдых лишь в Сочи и Крыму.

Что касается заграничных поездок, любимый маршрут у бизнес-класса до Тель-Авива, на который приходится 4 процента билетов по 89 тыс. руб. Вторую строчку занял Тиват с аналогичным результатом 4 процента и 73 тысячами за билеты. В Ташкент летают 3 процента россиян, платя 96 тысяч рублей.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:37

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