Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева похудела на десять килограмм





Ляйсан Утяшева выглядит стройной и подтянутой, да и как иначе может выглядеть заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Поэтому рассказ супруги известного Павла Воли о сброшенных лишних килограммах немало удивил поклонников звёздной семьи.Сама же Ляйсан говорит, женщина всегда может найти изъяны в собственной внешности, ей казалось, что рождение сына Роберта и дочери Софии оставили на фигуре лишние граммы и сантиметры. При этом телеведущая заметила, не сидела абсолютно ни на каких диетах, вес сбрасывала только при помощи спортивных занятий и здорового питания.Поклонники отмечают, Утяшева и раньше, и сейчас выглядит потрясающе. Однако заметили, не стоит сильно увлекаться похудением, есть риск стать похожей фигурой на субтильного супруга, который часто шутит по поводу своей внешности. Да и излишняя худоба добавляет зрительно только возраст, но не красоту.