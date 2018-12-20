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Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева похудела на десять килограмм

Российская спортсменка и телеведущая, супруга резидента и ведущего шоу Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась достижениями – ей удалось сбросить десять лишних килограмм. Правда, поклонники недоумевают, откуда столько лишнего веса у всегда прекрасно выглядящей Утяшевой, и советуют не переусердствовать в похудении – излишняя худоба не делает женщин привлекательными.

Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева похудела на десять килограмм

Ляйсан Утяшева выглядит стройной и подтянутой, да и как иначе может выглядеть заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Поэтому рассказ супруги известного Павла Воли о сброшенных лишних килограммах немало удивил поклонников звёздной семьи.

Сама же Ляйсан говорит, женщина всегда может найти изъяны в собственной внешности, ей казалось, что рождение сына Роберта и дочери Софии оставили на фигуре лишние граммы и сантиметры. При этом телеведущая заметила, не сидела абсолютно ни на каких диетах, вес сбрасывала только при помощи спортивных занятий и здорового питания.

Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева похудела на десять килограмм

Поклонники отмечают, Утяшева и раньше, и сейчас выглядит потрясающе. Однако заметили, не стоит сильно увлекаться похудением, есть риск стать похожей фигурой на субтильного супруга, который часто шутит по поводу своей внешности. Да и излишняя худоба добавляет зрительно только возраст, но не красоту.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:29

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