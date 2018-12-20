Светская львица Божена Рынска обвинила Ксению Собчак в измене Максиму Виторгану
Прославленная светская львица Божена Рынска сообщила о предательстве и изменах, которые продолжают происходить в звездном семействе Ксении Собчак и Максима Виторгана.
На протяжении уже нескольких недель в социальных сетях продолжают активно обсуждать возможный развод Собчак и Виторгана, причиной которого станут неоднократные измены скандальной журналистки. Однако главные герои событий по-прежнему предпочитают хранить молчание.
В семейную трагедию решила вмешаться известная светская дама Божена Рынска, которая подчеркнула, что уже несколько подруг ей поведали о том, что Максим и Собчак, возможно, совсем скоро окончательно расстанутся.
По словам Божены, Новый год экс-телеведущая «Дома-2» и российский актер будут встречать не вместе. Рынске очень жалко Виторгана, ведь он на самом деле очень любил Собчак. Максим, по мнению светской львицы, с каждым годом становится похожим на «грустного еврейского клоуна».
Также знаменитость добавила, что Ксения в свою очередь особо не скрывает, что еще с лета находится в подозрительно близких отношениях с популярным режиссером Константином Богомоловым.
Божена Рынска своими заявлениями «взорвала» социальные сети. По мнению многих интернет-пользователей, Виторган должен прекратить демонстрировать семейную идиллию и рассказать общественности правду.
На протяжении уже нескольких недель в социальных сетях продолжают активно обсуждать возможный развод Собчак и Виторгана, причиной которого станут неоднократные измены скандальной журналистки. Однако главные герои событий по-прежнему предпочитают хранить молчание.
В семейную трагедию решила вмешаться известная светская дама Божена Рынска, которая подчеркнула, что уже несколько подруг ей поведали о том, что Максим и Собчак, возможно, совсем скоро окончательно расстанутся.
По словам Божены, Новый год экс-телеведущая «Дома-2» и российский актер будут встречать не вместе. Рынске очень жалко Виторгана, ведь он на самом деле очень любил Собчак. Максим, по мнению светской львицы, с каждым годом становится похожим на «грустного еврейского клоуна».
Также знаменитость добавила, что Ксения в свою очередь особо не скрывает, что еще с лета находится в подозрительно близких отношениях с популярным режиссером Константином Богомоловым.
Божена Рынска своими заявлениями «взорвала» социальные сети. По мнению многих интернет-пользователей, Виторган должен прекратить демонстрировать семейную идиллию и рассказать общественности правду.
«Очень жалко Виторгана! Очень уж он хороший! Но нужно было понимать ранее, кого ты берешь в жены!» - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:10