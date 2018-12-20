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Уфологи: Загадочный НЛО замечен рядом с Бермудским треугольником

Уфологи недавно рассказали, что загадочный НЛО был обнаружен рядом с Бермудским треугольником. Странный парящий предмет удалось заметить с помощью сервиса Google Maps.

Уфологи: Загадочный НЛО замечен рядом с Бермудским треугольником

Любители паранормальных явлений объяснили, что размеры неопознанного летающего объекта, зафиксированного неподалеку с наиболее загадочной зоной Бермудского треугольника в штате Флорида, оказались впечатляющими. НЛО, появившийся среди бела дня, выглядел частично размытым. По словам уфологов, подозрительный предмет имел овальную форму и разноцветный окрас.

Бермудский треугольник всегда ассоциировался с таинственными явлениями, в особенности это относится к пропажам самолетов и кораблей. Очевидцы рассказывали о разных случаях, связанных с представителями внеземных цивилизаций, происходящих в этой местности.

Уфологи: Загадочный НЛО замечен рядом с Бермудским треугольником

В Сети пользователи активно обсуждают новую аномальную находку виртуальных ученых. Некоторые из юзеров предположили, что НЛО - большая бабочка, зафиксированная объективом на фоне облаков, а так как она взмахнула крыльями, силуэт вышел размытым.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:00

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