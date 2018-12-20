Уфологи: Загадочный НЛО замечен рядом с Бермудским треугольником





Любители паранормальных явлений объяснили, что размеры неопознанного летающего объекта, зафиксированного неподалеку с наиболее загадочной зоной Бермудского треугольника в штате Флорида, оказались впечатляющими. НЛО, появившийся среди бела дня, выглядел частично размытым. По словам уфологов, подозрительный предмет имел овальную форму и разноцветный окрас.Бермудский треугольник всегда ассоциировался с таинственными явлениями, в особенности это относится к пропажам самолетов и кораблей. Очевидцы рассказывали о разных случаях, связанных с представителями внеземных цивилизаций, происходящих в этой местности.В Сети пользователи активно обсуждают новую аномальную находку виртуальных ученых. Некоторые из юзеров предположили, что НЛО - большая бабочка, зафиксированная объективом на фоне облаков, а так как она взмахнула крыльями, силуэт вышел размытым.