Егор Крид отменил концерт в Сургуте и срочно госпитализирован





Егор Крид, несмотря на достаточно недолгую артистическую карьеру, собирает полные залы поклонников, а его песни занимают первые строчки музыкальных чартов. Недавно стало известно об отменённом выступлении исполнителя в Сургуте из-за его срочной госпитализации.Организаторы сообщают, поклонники, купившие билеты на концерт рэпера могут не волноваться, он состоится, но позже, в мае будущего года. Тем же, кто не сможет в это время посетить выступление, деньги будут возвращены.Предварительной причиной госпитализации Крида называют переутомление, вызвавшее ухудшение состояния здоровья певца. Поклонники желают Егору скорейшего выздоровления и с новыми силами продолжить гастроли, а сам рэпер призвал всех следить за здоровьем и поменьше перенапрягаться.