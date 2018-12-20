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Егор Крид отменил концерт в Сургуте и срочно госпитализирован

Недавно в Сети появилось видео от организаторов концерта популярного рэпера Егора Крида в Сургуте с сообщением об отмене выступления. В кадр попал исполнитель, лежащий под капельницей в больнице.

Егор Крид отменил концерт в Сургуте и срочно госпитализирован

Егор Крид, несмотря на достаточно недолгую артистическую карьеру, собирает полные залы поклонников, а его песни занимают первые строчки музыкальных чартов. Недавно стало известно об отменённом выступлении исполнителя в Сургуте из-за его срочной госпитализации.

Организаторы сообщают, поклонники, купившие билеты на концерт рэпера могут не волноваться, он состоится, но позже, в мае будущего года. Тем же, кто не сможет в это время посетить выступление, деньги будут возвращены.


Предварительной причиной госпитализации Крида называют переутомление, вызвавшее ухудшение состояния здоровья певца. Поклонники желают Егору скорейшего выздоровления и с новыми силами продолжить гастроли, а сам рэпер призвал всех следить за здоровьем и поменьше перенапрягаться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:33

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