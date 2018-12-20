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Елена Летучая не побоялась разрушить всё и начать с нуля

Российская телеведущая и продюсер Елена Летучая – смелый и решительный человек, не побоявшийся разрушить всё, чего достигла за двадцать семь лет жизни, и начать новую карьеру практически с нуля. Елена признаётся, в жизни она совсем не такая, какой привыкли её видеть зрители в программах «Ревизорро» или «Летучий отряд», а мягкая, ироничная и весёлая.

Елена Летучая не побоялась разрушить всё и начать с нуля

Елена Летучая до двадцати семи лет была примерной дочерью, окончила финансово-экономический колледж, работала финансистом и старалась делать всё, чтобы родители ею гордились. При этом она не испытывала удовлетворения и понимала, что-то делает неправильно и нужно всё изменить. Она приняла решение закончить карьеру экономиста, уволилась и поступила в Школу телевидения «Останкино» по специальности «Телерадиоведущая».

Именно тогда она почувствовала, что не выполняет желания других, а занимается любимым делом. В августе 2016 года на греческом острове Санторини Летучая вышла замуж за адвоката Юрия Анашенкова, и теперь у неё есть всё – и любимая работа, и любимый муж.

Елена Летучая не побоялась разрушить всё и начать с нуля

Елена Летучая говорит, принять решение бросить всё и начать с нуля очень сложно, всегда есть риск «остаться у разбитого корыта», она рискнула и не ошиблась. Кроме того телеведущая признаётся, у зрителей сложилось о ней мнение, как о серьёзной, строгой даме, но в жизни всё совсем не так. В семье она весёлая, добрая, домашняя, любящая пушистые комнатные тапочки и ласку, а муж и друзья называют её котёнком.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:15

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