Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону собирает деньги на мечту - Sony PlayStation
Буквально на днях у бывшей участницы скандального телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону был день рождения. Темнокожая красавица отмечала 31-летие.
Однако девушка не хотела праздновать событие в караоке или ресторане. Тем более, что день рождения у неё было в понедельник. Мулатка решила отметить просто, скромно, в кругу близких людей.
Несколько незатейливых салатов, а также ни капли алкоголя, ибо Кпадону уже второй год чтит "сухой закон".
Фанаты попросили у Либи адрес, чтобы поздравить ее и прислать подарок или хотя бы цветы. Однако мулатка предложила им более интересный вариант, правда, для многих очень неожиданный.
Вместо подарков и букетов девушка просит просто перевести деньги на карту. Она объяснила, что так она хочет накопить денег на свою голубую мечту - игровую приставку Sony PlayStation.
Приобрести такую дорогую вещь Либерж не может, ведь даме в этом солидном возрасте стыдно тратиться на такую глупость. Но если ей подарят деньги на карту специально для приставки, то...
Однако девушка не хотела праздновать событие в караоке или ресторане. Тем более, что день рождения у неё было в понедельник. Мулатка решила отметить просто, скромно, в кругу близких людей.
Несколько незатейливых салатов, а также ни капли алкоголя, ибо Кпадону уже второй год чтит "сухой закон".
Фанаты попросили у Либи адрес, чтобы поздравить ее и прислать подарок или хотя бы цветы. Однако мулатка предложила им более интересный вариант, правда, для многих очень неожиданный.
Вместо подарков и букетов девушка просит просто перевести деньги на карту. Она объяснила, что так она хочет накопить денег на свою голубую мечту - игровую приставку Sony PlayStation.
Приобрести такую дорогую вещь Либерж не может, ведь даме в этом солидном возрасте стыдно тратиться на такую глупость. Но если ей подарят деньги на карту специально для приставки, то...