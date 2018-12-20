Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону собирает деньги на мечту - Sony PlayStation





Однако девушка не хотела праздновать событие в караоке или ресторане. Тем более, что день рождения у неё было в понедельник. Мулатка решила отметить просто, скромно, в кругу близких людей.Несколько незатейливых салатов, а также ни капли алкоголя, ибо Кпадону уже второй год чтит "сухой закон".Фанаты попросили у Либи адрес, чтобы поздравить ее и прислать подарок или хотя бы цветы. Однако мулатка предложила им более интересный вариант, правда, для многих очень неожиданный.Вместо подарков и букетов девушка просит просто перевести деньги на карту. Она объяснила, что так она хочет накопить денег на свою голубую мечту - игровую приставку Sony PlayStation.Приобрести такую дорогую вещь Либерж не может, ведь даме в этом солидном возрасте стыдно тратиться на такую глупость. Но если ей подарят деньги на карту специально для приставки, то...