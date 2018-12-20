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Питерские депутаты поддержали законопроект о запрете продаж энергетиков детям

В Санкт-Петербурге парламент на пленарном заседании во втором чтении поддержал законопроект о запрете на продажу безалкогольных энергетиков детям. За нарушение закона продавца предлагается наказывать штрафом в размере до 50 000 рублей, с такой инициативой выступил питерский депутат Денис Четырбок, выдвинувший данный законопроект.

Питерские депутаты поддержали законопроект о запрете продаж энергетиков детям

По сообщению общественно-политического журнала «ПолитЭксперт», поддержку законопроекту оказал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Он отметил, что началось все с запрета алкогольных энергетиков, опасность которых заключалась в том, что сочетание алкоголя и кофеина давало ложную уверенность в своей адекватности. Безалкогольные напитки из-за повышенного содержания кофеина аналогичным образом представляют опасность.

Своего коллегу поддержал депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. По его мнению, запретом подобных напитков должны заниматься профильные организации, изучающие здоровье детей. Однако лично он считает, что детям нет нужды употреблять напитки, в состав которых входят сомнительные химические вещества. Кроме того, без поддержки законопроекта на федеральном уровне полностью ограничить продажу безалкогольных энергетиков не удастся, уверены депутаты.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:50

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