"Дом-2": Роман Гриценко возвращается на проект





Много было сказано о том, как парень страдал от неразделенной любви к "поющей ведущей", которая отвергла его любовь и на проекте, и за пределами телестройки.Однако в последнее время участники "Дома-2" всё чаще упоминают имя Романа. Все говорят, что вроде бы он возвращается на реалити-шоу. Вот и накануне проходили съемки праздничного выпуска, где принимал участие и Гриценко.Ходят слухи, что молодому человеку предложено вернуться на проект прямо во время вечеринки, посвящённой встрече Нового 2019 года. Если эти слухи подтвердятся, то уже в наступающем году болельщики опять смогут видеть Рому Гриценко.Многие уже отмечают, что это весьма порадует Иру Пинчук, ведь как известно, она до сих пор влюблена в него.