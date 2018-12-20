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"Дом-2": Роман Гриценко возвращается на проект

Бывшего бойфренда ведущей телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой Рому Гриценко несколько месяцев назад изгнали из реалити-шоу за ворота.

Много было сказано о том, как парень страдал от неразделенной любви к "поющей ведущей", которая отвергла его любовь и на проекте, и за пределами телестройки.

"Дом-2": Роман Гриценко возвращается на проект

Однако в последнее время участники "Дома-2" всё чаще упоминают имя Романа. Все говорят, что вроде бы он возвращается на реалити-шоу. Вот и накануне проходили съемки праздничного выпуска, где принимал участие и Гриценко.

Ходят слухи, что молодому человеку предложено вернуться на проект прямо во время вечеринки, посвящённой встрече Нового 2019 года. Если эти слухи подтвердятся, то уже в наступающем году болельщики опять смогут видеть Рому Гриценко.

"Дом-2": Роман Гриценко возвращается на проект

Многие уже отмечают, что это весьма порадует Иру Пинчук, ведь как известно, она до сих пор влюблена в него.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:35

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