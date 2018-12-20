Ирина Пинчук заставила Влада Кадони разоткровенничаться перед подписчиками в Instagram





Однако большинство все же уверены, что тема любовных отношений между участницей и ведущим была придумана организаторами реалити-шоу, поскольку выяснилось, что публике нравится наблюдать за союзами такого рода.Так, к примеру, ухаживания Романа Гриценко за Ольгой Бузовой принесли телестройке немало прибыли, ведь эфиры с участием этих героев смотрели даже те, кто ранее предпочитал выключать телевизор при трансляции «Дома-2».Впрочем, отношения Иры и Влада обречены на провал, так как у молодого человека уже есть возлюбленная, которую он предпочитает не показывать публике, и он не хочет, чтобы его обсуждали в контексте с юной брюнеткой.На днях Кадони даже разоткровенничался со своими подписчиками в социальной сети Instagram, заявив, что хоть и любит работу, но в последнее время она выводит его из душевного равновесия, накопилась усталость, которая мешает ему контролировать свои эмоции и поведение.И многие считают, что проблемы у ведущего появились именно после того, как Пинчук начала проявлять к нему чувства, отличающиеся от дружеских. И это не странно, ведь возлюбленной Влада вряд ли нравится такое положение дел, и она не скрывает этого.Фанаты советуют молодому человеку поговорить с руководством, объяснить, что у него есть личная жизнь и отношения с подопечной ради хайпа и высоких рейтингов он строить не станет. По их мнению, это поможет вернуть все на свои места и расслабиться впервые за последние несколько месяцев.