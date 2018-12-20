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Ирина Пинчук заставила Влада Кадони разоткровенничаться перед подписчиками в Instagram

В последнее время в эфирах телепроекта «Дом-2» часто показывают, как Ирина Пинчук ухаживает за Владом Кадони. Причем некоторые зрители даже считают, что из них вышла бы хорошая пара, и советуют им присмотреться друг к другу.

Однако большинство все же уверены, что тема любовных отношений между участницей и ведущим была придумана организаторами реалити-шоу, поскольку выяснилось, что публике нравится наблюдать за союзами такого рода.

Ирина Пинчук заставила Влада Кадони разоткровенничаться перед подписчиками в Instagram

Так, к примеру, ухаживания Романа Гриценко за Ольгой Бузовой принесли телестройке немало прибыли, ведь эфиры с участием этих героев смотрели даже те, кто ранее предпочитал выключать телевизор при трансляции «Дома-2».

Впрочем, отношения Иры и Влада обречены на провал, так как у молодого человека уже есть возлюбленная, которую он предпочитает не показывать публике, и он не хочет, чтобы его обсуждали в контексте с юной брюнеткой.

На днях Кадони даже разоткровенничался со своими подписчиками в социальной сети Instagram, заявив, что хоть и любит работу, но в последнее время она выводит его из душевного равновесия, накопилась усталость, которая мешает ему контролировать свои эмоции и поведение.

Ирина Пинчук заставила Влада Кадони разоткровенничаться перед подписчиками в Instagram

И многие считают, что проблемы у ведущего появились именно после того, как Пинчук начала проявлять к нему чувства, отличающиеся от дружеских. И это не странно, ведь возлюбленной Влада вряд ли нравится такое положение дел, и она не скрывает этого.

Фанаты советуют молодому человеку поговорить с руководством, объяснить, что у него есть личная жизнь и отношения с подопечной ради хайпа и высоких рейтингов он строить не станет. По их мнению, это поможет вернуть все на свои места и расслабиться впервые за последние несколько месяцев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:30

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