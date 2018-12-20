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Проект "Дом-2" откроет новую площадку в Новой Москве

Власти Москвы отбирают у популярного телепроекта «Дом-2» одну из площадок. И вот появилась информация, что вместо неё будет открыта новая площадка. Ещё одно место дислокации телестройки появится в Новой Москве.

Проект "Дом-2" откроет новую площадку в Новой Москве

А тот участок, где до этого проходили съемки, власти уже изъяли.

Характерно, что недоброжелатели реалити-шоу так и не смогли вдоволь нарадоваться новостям о закрытии базы «Дома-2» в Московской области. Ибо шоу будет продолжаться, но уже на другом участке.

Проект "Дом-2" откроет новую площадку в Новой Москве

Напомним, старая площадка была изъята, чтобы построить там автотрассу. По планам, проект переедет на новое место через год.

Проект "Дом-2" откроет новую площадку в Новой Москве

На данный момент у скандального реалити-шоу есть 3 съемочные площадки: в Москве, Подмосковье и Остров любви на Сейшельских островах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:04

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