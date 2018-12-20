Проект "Дом-2" откроет новую площадку в Новой Москве
Власти Москвы отбирают у популярного телепроекта «Дом-2» одну из площадок. И вот появилась информация, что вместо неё будет открыта новая площадка. Ещё одно место дислокации телестройки появится в Новой Москве.
А тот участок, где до этого проходили съемки, власти уже изъяли.
Характерно, что недоброжелатели реалити-шоу так и не смогли вдоволь нарадоваться новостям о закрытии базы «Дома-2» в Московской области. Ибо шоу будет продолжаться, но уже на другом участке.
Напомним, старая площадка была изъята, чтобы построить там автотрассу. По планам, проект переедет на новое место через год.
На данный момент у скандального реалити-шоу есть 3 съемочные площадки: в Москве, Подмосковье и Остров любви на Сейшельских островах.
А тот участок, где до этого проходили съемки, власти уже изъяли.
Характерно, что недоброжелатели реалити-шоу так и не смогли вдоволь нарадоваться новостям о закрытии базы «Дома-2» в Московской области. Ибо шоу будет продолжаться, но уже на другом участке.
Напомним, старая площадка была изъята, чтобы построить там автотрассу. По планам, проект переедет на новое место через год.
На данный момент у скандального реалити-шоу есть 3 съемочные площадки: в Москве, Подмосковье и Остров любви на Сейшельских островах.