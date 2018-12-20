Проект "Дом-2" откроет новую площадку в Новой Москве





А тот участок, где до этого проходили съемки, власти уже изъяли.Характерно, что недоброжелатели реалити-шоу так и не смогли вдоволь нарадоваться новостям о закрытии базы «Дома-2» в Московской области. Ибо шоу будет продолжаться, но уже на другом участке.Напомним, старая площадка была изъята, чтобы построить там автотрассу. По планам, проект переедет на новое место через год.На данный момент у скандального реалити-шоу есть 3 съемочные площадки: в Москве, Подмосковье и Остров любви на Сейшельских островах.