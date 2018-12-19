Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет после эмиграции





Популярность к Елене Соловей пришла после выхода на экраны фильма «Раба любви». На протяжении 70-80-х годов ХХ столетия актриса снялась в большем количестве ярких кинолент. Из-за этого неожиданная миграция Соловей в Соединенные Штаты Америки стала огромной неожиданностью для поклонников Елены.Длительное время звезда Советского Союза не давала интервью и не встречалась с представителями масс-медиа. Однако ведущему популярной передачи «Пусть говорят» Дмитрию Борисову удалось встретиться с актрисой.Елена Соловей рассказала, что живут они с мужем достаточно скромно. Небольшая спальня вмещает в себя и рабочее место супруга. За границу актриса привезла любимые книги и сразу обустроила большую библиотеку.Соловей призналась, что изначально эмиграция была необходимостью. Любимый супруг актрисы художник Юрий Пугач заболел. На родине ему не смогли помочь. Это и послужило причиной того, что вся семья перебралась в США.Елена Соловей рассказала, что в Штатах у нее получается иногда играть в кино, она занимается преподавательской деятельностью в собственном театральном кружке для русских детей. Также похвасталась актриса, что ее до сих пор узнают туристы из России.Несмотря на откровения артистки, некоторые ее поклонники утверждают, что эмигрировала актриса из-за проблем с советской властью. Подобные домыслы Елена оставляет без комментариев.