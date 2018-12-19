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Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет после эмиграции

Актриса, снявшаяся в фильме «Раба Любви», Елена Соловей рассказала журналистам, в каких условиях живет после эмиграции в Соединенные Штаты. Артистка сообщила, что уже давно привыкла жить в Нью-Йорке и совершенно не скучает по славе.

Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет после эмиграции

Популярность к Елене Соловей пришла после выхода на экраны фильма «Раба любви». На протяжении 70-80-х годов ХХ столетия актриса снялась в большем количестве ярких кинолент. Из-за этого неожиданная миграция Соловей в Соединенные Штаты Америки стала огромной неожиданностью для поклонников Елены.

Длительное время звезда Советского Союза не давала интервью и не встречалась с представителями масс-медиа. Однако ведущему популярной передачи «Пусть говорят» Дмитрию Борисову удалось встретиться с актрисой.

Елена Соловей рассказала, что живут они с мужем достаточно скромно. Небольшая спальня вмещает в себя и рабочее место супруга. За границу актриса привезла любимые книги и сразу обустроила большую библиотеку.

Соловей призналась, что изначально эмиграция была необходимостью. Любимый супруг актрисы художник Юрий Пугач заболел. На родине ему не смогли помочь. Это и послужило причиной того, что вся семья перебралась в США.

Елена Соловей рассказала, что в Штатах у нее получается иногда играть в кино, она занимается преподавательской деятельностью в собственном театральном кружке для русских детей. Также похвасталась актриса, что ее до сих пор узнают туристы из России.

Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет после эмиграции

Несмотря на откровения артистки, некоторые ее поклонники утверждают, что эмигрировала актриса из-за проблем с советской властью. Подобные домыслы Елена оставляет без комментариев.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:04

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