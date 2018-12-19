Эксперты из Вьетнама сообщили о нереальности перехвата ПРО «Искандера-М»





Азиатские журналисты поставили высокую оценку ракетному комплексу «Искандер-М» после увиденных учебных стрельб в РФ. Авторы материала считают, что орудие способно разрушать аэродромы, склады, командные пункты и иные военные объекты. Эксперты из Вьетнама считают, что никакая в мире система ПРО не сможет перехватить «Искандер-М». Одной из причин этому они называют то, что во время разгона ракета достигает скорости до 2 км/с, что больше скорости звука.Дальность действия «Искандера-М» составляет 500 км. Чтобы разрушить вражескую цель, применяется ряд головных частей, включая бетонобойные и осколочно-фугасные. Вес ракеты – 3,8 тысяч кг.Военные специалисты из США считают, что несколько «Искандеров-М» смогут изменить баланс сил в любом конфликте. Ныне это орудие Россия продает многим странам, в том числе и государствам Ближнего Востока.