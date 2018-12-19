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Ученые из Гарварда объяснили агрессивное нападение самцов мышей на детенышей

Самцы мышей могут с агрессией относиться к собственным детям, это же показывают и иные животные. Ученые считают, что это происходит из-за феромонов детенышей.

Ученые из Гарварда объяснили агрессивное нападение самцов мышей на детенышей

Дабы разобраться в непонятном поведении взрослых самцов, ученые Гарварда начали изучать вомероназальный орган: фрагмент обонятельной системы, применяемой животными для нахождения феромонов. Прежние опыты показали, что блокировка сигналов этого органа у грызунов прекращает детоубийство, а зверьки, лишенные данной части организма, не демонстрируют агрессию. Ученые посчитали, что у животных имеется два так называемых сигнала: те, которые регулируют заботу о детях без применения феромонов, и ведущие к убийству детей.

Далее ученые сделали игрушечные куклы, напоминавшие мышат, после чего нанесли на них экстракт слюнной железы детенышей самцов. В итоге те стали атаковать младших. В другом испытании с использованием тех же кукол, но без конечностей и хвоста, и обычного силикона нападений не было. В ходе опыта эксперты определили, что агрессивные самцы вместо нахождения химических сигналов, характерных для мышат, реагировали на сочетание сигналов детеныша и матери. Ученые заявили по результатам эксперимента, что при облизывании матерью мышат, они обмениваются химическими веществами, включая гомоглобином и белком слюны. При родах у мышей возникает кровотечение. Позже данный сигнал сберегается в течение нескольких недель, выявляя новорожденных. Сигнал гемоглобина можно считать важным, так как во время появления крови у мышат он усиливается, что и вызывает агрессию у самцов.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:48

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