Екатерина Стриженова в честь совершеннолетия дочери обратилась к ней с напутствием

Екатерина Стриженова с супругом Александром Стриженовым в браке 31 год. Александра вторая дочь звездной пары.Младшая наследница четы Стреженовых учится в МГУ на экономическом факультете. У девушки есть любимый молодой человек.19 декабря Александра достигла совершеннолетия, ей исполнилось 18 лет.Одной из первых именинницу поздравил самый родной и близкий человек - мама. Екатерина разместила пост в социальной сети с совместной фотографией, которую подписала трогательными и нежными словами: «Надеюсь, что ты не пустишься во все тяжкие, не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить… Помни одно: голова чтобы думать, сердце чтобы любить, душа чтобы чувствовать!».Подписчики Екатерины Стрежневой присоединились к поздравлениям, многие заметили внешнее сходство между мамой и дочерью.