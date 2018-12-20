Екатерина Стриженова в честь совершеннолетия дочери обратилась к ней с напутствием
Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова в социальной сети Instagram обратилась к дочери Александре с напутственными словами в честь ее совершения. Артистка разместила трогательную фотографию с наследницей.
Екатерина Стриженова с супругом Александром Стриженовым в браке 31 год. Александра вторая дочь звездной пары.
Младшая наследница четы Стреженовых учится в МГУ на экономическом факультете. У девушки есть любимый молодой человек.
19 декабря Александра достигла совершеннолетия, ей исполнилось 18 лет.
Одной из первых именинницу поздравил самый родной и близкий человек - мама. Екатерина разместила пост в социальной сети с совместной фотографией, которую подписала трогательными и нежными словами: «Надеюсь, что ты не пустишься во все тяжкие, не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить… Помни одно: голова чтобы думать, сердце чтобы любить, душа чтобы чувствовать!».
Подписчики Екатерины Стрежневой присоединились к поздравлениям, многие заметили внешнее сходство между мамой и дочерью.
Екатерина Стриженова с супругом Александром Стриженовым в браке 31 год. Александра вторая дочь звездной пары.
Младшая наследница четы Стреженовых учится в МГУ на экономическом факультете. У девушки есть любимый молодой человек.
19 декабря Александра достигла совершеннолетия, ей исполнилось 18 лет.
Одной из первых именинницу поздравил самый родной и близкий человек - мама. Екатерина разместила пост в социальной сети с совместной фотографией, которую подписала трогательными и нежными словами: «Надеюсь, что ты не пустишься во все тяжкие, не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить… Помни одно: голова чтобы думать, сердце чтобы любить, душа чтобы чувствовать!».
Подписчики Екатерины Стрежневой присоединились к поздравлениям, многие заметили внешнее сходство между мамой и дочерью.