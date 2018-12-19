Представлен проект тюнинга «позолоченного» Porsche Macan





Большая часть интерьера Porcshe Macan обшита свето-кремовой кожей. Стойки, потолок и верхние части дверей отделаны алькантарой черного цвета, из розового золота созданы детали руля, центральной консоли и передней панели, коробке передач, дверях и платформы для отдыха левой ноги.Отдельно можно сказать, что оттенок «Розовое золото» ввела компания Apple для смартфонов iPhone. Ателье решило применить данный цвет, дабы салон Porsche Macan получил роскошный стильный внешний вид. О стоимости «позолоченного» автомобиля пока ничего не сообщается.Компания Porsche может выпустить новый спорткар 988 Vision. Точных данных о выходе этой модели нет, но художники представили ее возможный вид. По имеющимся сведениям, автомобиль выпуклые колесные арки, брутальный капот и габаритные воздухозаборники.