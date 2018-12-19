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Сын Жириновского может возглавить РФС

Сын Владимира Жириновского, 46-летний Игорь Лебедев может стать руководителем Российского футбольного союза (РФС). Сегодня, 19 декабря, данную должность покинул Виталий Мутко.

Сын Жириновского может возглавить РФС

Разговаривая с журналистами, Лебедев сообщил об отставке Мутко с поста главы РФС, также добавив, что дебаты по поводу его участия в избирательной кампании нового председателя союза еще продолжаются. Чиновник напомнил об определенных процедурах, необходимых для выборов, и уставе, «который достаточно сложный». Сын Жириновского заявил, что все решения по поводу его вероятного избрания на пост главы организации будут приниматься после приближающихся праздников.

Виталий Мутко, экс-министр спорта РФ, работал в должности руководителя РФС с 2005 года. Сегодня, 19 декабря, он сложил свои полномочия. До 19 февраля врио РФС будет Сергей Прядкин.

Ранее Жириновский выступил с инициативой запретить одним и тем же артистам участвовать новогодних съемках на нескольких каналах. Политик считает, что зрителям надоело видеть одни и те же лица, дабы людей развлекали разные музыканты и актеры.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:57

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