Сын Жириновского может возглавить РФС





Разговаривая с журналистами, Лебедев сообщил об отставке Мутко с поста главы РФС, также добавив, что дебаты по поводу его участия в избирательной кампании нового председателя союза еще продолжаются. Чиновник напомнил об определенных процедурах, необходимых для выборов, и уставе, «который достаточно сложный». Сын Жириновского заявил, что все решения по поводу его вероятного избрания на пост главы организации будут приниматься после приближающихся праздников.Виталий Мутко, экс-министр спорта РФ, работал в должности руководителя РФС с 2005 года. Сегодня, 19 декабря, он сложил свои полномочия. До 19 февраля врио РФС будет Сергей Прядкин.Ранее Жириновский выступил с инициативой запретить одним и тем же артистам участвовать новогодних съемках на нескольких каналах. Политик считает, что зрителям надоело видеть одни и те же лица, дабы людей развлекали разные музыканты и актеры.