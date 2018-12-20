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Шевченковский суд Киева начал бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу

Около двух недель назад Шевченковский суд Киева начал рассмотрение дела по расторжению брака народной певицы Украины Ани Лорак (Каролина Куек) с Муратом Налчаджиоглу. Очередное судебное слушание запланировано на 24 декабря текущего года.

Шевченковский суд Киева начал бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу

Ани Лорак, по всей вероятности, так и не смогла простить своему супругу измены. После того, как летом этого года Мурат был замечен в объятьях Яны Беляевой, начали ходить разговоры о разводе Лорак с супругом. Вскоре сама певица подтвердила эту информацию и подала документы в один из городских судов Киева.

Поклонники Ани Лорак долгое время следили за романом любимой артистки и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Пара познакомилась в турецкой Анталии в 2005 году, через год Мурат приехал к возлюбленной на Украину, ещё через два года сделал предложение руки и сердца, а в августе 2009 года сыграли шикарную свадьбу. В 2011 году у супругов родилась дочь София, крёстным отцом которой стал Филипп Киркоров. Семья казалась очень крепкой и любящей, но летом этого года все узнали о разладе в отношениях Ани Лорак и её мужа.

Шевченковский суд Киева начал бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу

Поклонники певицы до последнего надеялись на примирение в звёздной семье, которое, к сожалению, так и не состоялось. Намерения певицы относительно развода оказались серьёзными. И, возможно, уже в скорости станет известно окончательное решение украинского суда о расторжении брака певицы.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:00

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