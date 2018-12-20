Шевченковский суд Киева начал бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу





Ани Лорак, по всей вероятности, так и не смогла простить своему супругу измены. После того, как летом этого года Мурат был замечен в объятьях Яны Беляевой, начали ходить разговоры о разводе Лорак с супругом. Вскоре сама певица подтвердила эту информацию и подала документы в один из городских судов Киева.Поклонники Ани Лорак долгое время следили за романом любимой артистки и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Пара познакомилась в турецкой Анталии в 2005 году, через год Мурат приехал к возлюбленной на Украину, ещё через два года сделал предложение руки и сердца, а в августе 2009 года сыграли шикарную свадьбу. В 2011 году у супругов родилась дочь София, крёстным отцом которой стал Филипп Киркоров. Семья казалась очень крепкой и любящей, но летом этого года все узнали о разладе в отношениях Ани Лорак и её мужа.Поклонники певицы до последнего надеялись на примирение в звёздной семье, которое, к сожалению, так и не состоялось. Намерения певицы относительно развода оказались серьёзными. И, возможно, уже в скорости станет известно окончательное решение украинского суда о расторжении брака певицы.