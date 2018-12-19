АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

Учёные: Клетки ГАБА помогут бороться с проблемой алкоголизма

Учёные рассказали, как клетки ГАБА помогут бороться с проблемой алкоголизма. Новое исследование группы экспертов из Высшей школы экономики Университета Индианы опубликовано на страницах издания EurekAlert!.

Учёные: Клетки ГАБА помогут бороться с проблемой алкоголизма

Специалисты из Университета Индианы утверждают, что бороться с проблемой алкоголизма можно не только специальными препаратами и терапией, но также в этом помогут и клетки ГАБА или ГАМК. Всё дело в том, что во время приёма, например, кофе в мозге вырабатывается нейромедиатор дофамин, который вызывает чувство удовлетворённости происходящим. В следующий же раз организм самостоятельно поднимет уровень дофамина как только человек услышит запах любимого кофе. Алкоголь же напрямую влияет на активность ядер этого нейромедиатора, вызывая тем самым его всплеск, а значит на приём спиртного мозг реагирует положительно, но новая особенность показала, что при влиянии клеток ГАБА на ингибирующие дофаминовые клетки, мозг активизирует его выброс, а не дальнейшее повышение уровня.

Учёные уверены, что новое открытие станет настоящим прорывом в борьбе с алкогольной зависимостью, ведь блокировка ингибирующих клеток ГАМК вполне позволяет останавливать дофаминовые реакции.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 19:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lotus устроила экстремальную доставку новогодней
Ученые из Гарварда объяснили агрессивное
Студия Ubisoft пообещала наполнение For Honor в
Юлианна Караулова заявила, что бессонная ночь не
Представлен проект тюнинга «позолоченного»
Юлия Щаулина пожаловалась на мизерные алименты от
Ученые: найдено лекарство от болезни Стивена
Психолог: Для счастья в отношениях необходима
Ученые рассказали, как разные алкогольные напитки
Сын Жириновского может возглавить РФС
"Футболисты оборзевшие": Жена Мамаева высказалась
Киберпреступники получили доступ к серверам NASA
Учёные: Клетки ГАБА помогут бороться с проблемой
Преемник Chevrolet Captiva кроссовер Baojun 530
"Пуговка" из "Папиных дочек" Катя Старшова
Экс-звезда «Дома-2» Либерж Кпадону готовится к
Учёные: ДНК мужской спермы изменяется под
Учёные нашли загадочную причину изменений климата
На «Доме-2» появился новый антигерой - Юлия
В США охотник стрелял в мужчину, которого спутал
Андрея Аршавина заметили на ночной прогулке по
Эмма Стоун снялась в новом клипе Пола Маккартни о
Уфологи обнаружили загадочные круги в высохшем
Учёные обеспокоены уровнем метилртути в
ГМО-бактерии ВМФ США будут искать подводные лодки
Фон с фотографии искусственный интеллект удаляет
Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со
Ученые обнаружили ДНК вымерших рыжих волков на
Исследование: Ген кролика улучшает очищающие
Участники "Битвы экстрасенсов" рассказали,
Просмотреть все новости