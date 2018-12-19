Учёные: Клетки ГАБА помогут бороться с проблемой алкоголизма





Специалисты из Университета Индианы утверждают, что бороться с проблемой алкоголизма можно не только специальными препаратами и терапией, но также в этом помогут и клетки ГАБА или ГАМК. Всё дело в том, что во время приёма, например, кофе в мозге вырабатывается нейромедиатор дофамин, который вызывает чувство удовлетворённости происходящим. В следующий же раз организм самостоятельно поднимет уровень дофамина как только человек услышит запах любимого кофе. Алкоголь же напрямую влияет на активность ядер этого нейромедиатора, вызывая тем самым его всплеск, а значит на приём спиртного мозг реагирует положительно, но новая особенность показала, что при влиянии клеток ГАБА на ингибирующие дофаминовые клетки, мозг активизирует его выброс, а не дальнейшее повышение уровня.Учёные уверены, что новое открытие станет настоящим прорывом в борьбе с алкогольной зависимостью, ведь блокировка ингибирующих клеток ГАМК вполне позволяет останавливать дофаминовые реакции.