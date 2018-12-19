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Юлия Щаулина пожаловалась на мизерные алименты от Алексея Самсонова

На днях стало известно о том, что бывшие герои телестройки Алексей Самсонов и Юлия Щаулина расторгли отношения. Однако им до конца жизни придется находить общий язык, дабы без проблем растить своего ребенка.

Молодые люди изначально не утаивали того факта, что развод был очень тяжелым, так как они долгое время не могли друг с другом договориться, а потому слушание их дела постоянно переносили.

Юлия Щаулина пожаловалась на мизерные алименты от Алексея Самсонова

Сотрудники журнала «Дом-2» связались с девушкой после официального расторжения союза, дабы узнать о ее планах, отношениях с экс-супругом и сыне. Юля с радостью согласилась на разговор и первым делом рассказала о разводе.

В частности, она рассказала, что к заключительному заседанию собралась и без всяких негативных эмоций выслушала решение, хотя многие пункты ее очень расстроили, а особенно размер алиментов от Леши.

Юлия Щаулина пожаловалась на мизерные алименты от Алексея Самсонова

«Это шесть тысяч рублей. Лёша представил в суде справку о доходах, и на её основании была назначена такая сумма. Ничего сверху он давать не будет. Сказал, что у него нет возможности», - призналась Щаулина.

По ее словам, она уже сообщила бывшему возлюбленному, что их сыну необходим зимний теплый костюм для прогулок, однако тот заявил, что купит, только если будет такая возможность. Это очень огорчает молодую мамочку, но в то же время она благодарна Самсонову за то, что каждое воскресенье он забирает мальчика к себе и проводит с ним целый день.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:19

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